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    Думки вголос

    Путін досі дискутує з Порошенком, а Зеленський мовчить

    • Ірина Фріз

      Міністр у справах ветеранів

    •  glavcom.ua
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    Розповідати про те, як ти хочеш, щоб настав мир,&nbsp;&ndash;&nbsp;це зовсім не те саме, що працювати для настання цього миру - Путін досі дискутує з Порошенком, а Зеленський мовчить
    Розповідати про те, як ти хочеш, щоб настав мир, – це зовсім не те саме, що працювати для настання цього миру

    Мовчання Зеленського – це підтвердження його не готовності до розмови з окупантом

    Путін досі дискутує з Порошенком, бо не бачить в нинішньому керівництві України співрозмовників.

    Стаття п’ятого Президента України, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка «Стаття Путіна не про історію. Це – політичний маніфест з погрозами сусідам» для Gazeta Wyborcza викликала істерику в Росії.

    Коментарі кремлівських спікерів лише підтверджують про, що Путін не говоритиме із Зеленським, бо не сприймає його серйозно.

    Та мовчання самого Зеленського у відповідь на путінські провокації про «один народ» – це лише додаткове підтвердження його не готовності до розмови з окупантом.

    Розповідати про те, як ти хочеш, щоб настав мир, – це зовсім не те саме, що працювати для настання цього миру. І, на жаль, зараз Путін не бачить у Зеленському людину, яку він може сприймати як серйозного гравця.

    Джерело: блог Ірини Фріз

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Путін Володимир Зеленський
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    Путін досі дискутує з Порошенком, а Зеленський мовчить