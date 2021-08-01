Путін досі дискутує з Порошенком, а Зеленський мовчить

Розповідати про те, як ти хочеш, щоб настав мир, – це зовсім не те саме, що працювати для настання цього миру

Мовчання Зеленського – це підтвердження його не готовності до розмови з окупантом

Путін досі дискутує з Порошенком, бо не бачить в нинішньому керівництві України співрозмовників.

Стаття п’ятого Президента України, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка «Стаття Путіна не про історію. Це – політичний маніфест з погрозами сусідам» для Gazeta Wyborcza викликала істерику в Росії.

Коментарі кремлівських спікерів лише підтверджують про, що Путін не говоритиме із Зеленським, бо не сприймає його серйозно.

Та мовчання самого Зеленського у відповідь на путінські провокації про «один народ» – це лише додаткове підтвердження його не готовності до розмови з окупантом.

Розповідати про те, як ти хочеш, щоб настав мир, – це зовсім не те саме, що працювати для настання цього миру. І, на жаль, зараз Путін не бачить у Зеленському людину, яку він може сприймати як серйозного гравця.

Джерело: блог Ірини Фріз

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