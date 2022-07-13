Путін приречений, бо його світогляд застряг у минулому

Немає більшої дурості, ніж замість того, щоб навести лад у своєму будинку, намагатися завоювати чужі землі

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Гости из прошлого

«В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится лишь к расширению своих пределов» – писал будущий император Александр Первый ещё при жизни своей бабки Екатерины Второй.

Нет большей глупости, чем вместо того, чтобы навести порядок в своём доме, пытаться завоевать чужие земли. То, что было понятно молодому и сообразительному Саше Романову, и через 230 лет не понимает старый дурак Володя Путин.

Потом и Александра засосала имперская трясина бесконечных войн и завоеваний. Но он хотя бы в юности что-то понимал.

Путин пытается подражать завоеваниям Екатерины 2. Мнит себя покорителем Крыма и «Новороссии». Он, вообще, ментально в 18 веке, «сужденья черпает из забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма».

Путин – гиперархаик. Продвинутым людям подобные взгляды и 200 лет назад казались примитивными и устаревшими.

Мировозрение Гитлера тоже было крайне архаичным. Его кумиром был Фридрих Великий из того же 18 века. И от своих противников он ожидал поведения в духе этого времени.

Он искренне не понимал, что эпоха империй и территориальных захватов прошло, что немцам не нужно дополнительное жизненное пространство, чтобы хорошо жить и успешно развиваться, что британцы уже внутренне готовы отказаться от своей империи и не будут ради её сохранения договариваться с нацистскими убийцами.

Гитлер проиграл, потому что жил в прошлом. Также обречена и путинская попытка исторической реконструкции имперских завоеваний безвозвратно ушедшего времени.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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