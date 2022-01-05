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    Путін проводить сталінську зовнішню політику

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін також як і Сталін поєднує ненаситну агресію хижака з боягузтвом дрібного гризуна - Путін проводить сталінську зовнішню політику
    Путін також як і Сталін поєднує ненаситну агресію хижака з боягузтвом дрібного гризуна

    Будь-які поступки сприймаються Путіним як ознака слабкості

    Мовою оригіналу

    Как вчера сказано

    Многолетний министр иностранных дел СССР Максим Литвинов лучше, чем кто-либо, понимал, как формируется сталинская внешняя политика. Начиная с середины сороковых, он периодически рассказывал западным журналистам о тех угрозах, которую она несет международной безопасности (естественно, что его откровения не публиковались, но доводились до сведения политического руководства бывших союзников). Вот несколько его высказываний в преддверии и начале Холодной войны:

    «Если бы Запад согласился с нынешними советскими требованиями, то через более или менее короткое время столкнулся бы со следующей серией требований».

    «Почему вы, американцы, ждали до сих пор, чтобы начать противостоять нам на Балканах и в Восточной Европе? Вы должны были сделать это три года назад. Теперь уже слишком поздно, и ваши жалобы вызывают здесь только подозрения».

    «Сталин действовал бы с большей сдержанностью, если бы западные державы заблаговременно заняли твердую, ясную позицию».

    «Они (СССР) пытались захватить «все, что могли, пока дела шли хорошо». В другой версии: «советская решимость хватать «все, что можно, пока хватается».

    «Стремление России к власти и влиянию, намного превышавшему разумные требования ее безопасности, было первоначальным источником конфликта (Холодной войны)» (квинтэссенция его оценки ситуации согласно работе Vojtech Mastny).

    Предупреждения Литвинова остаются чрезвычайно актуальными. Путин ведет абсолютно сталинскую внешнюю политику. Он также как и Сталин сочетает ненасытную агрессию хищника с трусостью мелкого грызуна. Он будет «хватать, пока хватается» и остановится только столкнувшись с решимостью превосходящей силы. Любые уступки будут восприниматься им как признак слабости и провоцировать новые беспрецедентные по наглости требования. Только твердый отпор может остановить эту экспансию.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія Путін путінський режим СРСР Йосип Сталін
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    Путін проводить сталінську зовнішню політику