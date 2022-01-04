Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія

Учасники піднімуть питання європейської безпеки та ситуації в Україні

Стали відомі теми Ради НАТО – Росія, яка відбудеться 12 січня. Мають обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо. Про це Єнс Столтенберг написав у Тwitter.

Обговорення має допомогти знизити ризики.

За словами Столтенберга, порядок денний для змістовного діалогу є в інтересах усіх.

«Я скликав засідання, щоб обговорити питання, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію навколо України, та питання, пов'язані з військовою активністю, взаємною прозорістю та зниженням ризиків», – наголосив генсек.

Нагадаємо, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.

За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.

Як відомо, Росія висунула НАТО і США свої «пропозиції» щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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