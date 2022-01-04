  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня - Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія
    Представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня
    фото з відкритих джерел

    Учасники піднімуть питання європейської безпеки та ситуації в Україні

    Стали відомі теми Ради НАТО – Росія, яка відбудеться 12 січня. Мають обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо. Про це Єнс Столтенберг написав у Тwitter.

    Обговорення має допомогти знизити ризики.

    За словами Столтенберга, порядок денний для змістовного діалогу є в інтересах усіх.

    «Я скликав засідання, щоб обговорити питання, пов’язані з європейською безпекою, зокрема ситуацію навколо України, та питання, пов'язані з військовою активністю, взаємною прозорістю та зниженням ризиків», – наголосив генсек.

    Нагадаємо, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.

    За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.

    Як відомо, Росія висунула НАТО і США свої «пропозиції» щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

    Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

    Читайте також:
    Теги: Росія НАТО Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія