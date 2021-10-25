Нардепка Стефанишина розповіла, що врятувало свекруху від імовірної смерті

Стефанишина: «Якби вона не була вакцинована, то навряд би так легко пережила цю хворобу»

Народна депутатка Ольга Стефанишина заохочує усіх вакцинуватися від коронавірусу на прикладі власної сім’ї. Нардепка написала, що нещодавно на Covid-19 захворіла її 70-річна свекруха. Але, оскільки вона вакцинована, тож недугу пережила доволі легко.

«Моя свекруха Тетяна Володимирівна. На початку жовтня вона захворіла на Covid-19. Кілька днів була температура, кашлю не було. Сатурація в нормі. День на 5-й вже почувалася добре, а на 10-й гуляла в лісі. За кілька тижнів уже готує нам борщі. Їй 70 років, і якби вона не була вакцинована, то навряд би так легко пережила цю хворобу», – написала нардепка на сторінці у Fаcebook.

Також парламентарка закликає українців активніше робити щеплення. «Більш як 80% хворих в разі вакцинації не мають тяжких наслідків. А 60% взагалі можуть не заразитися. Тому ми спокійно пережили хворобу свекрухи. Минулого тижня українці били рекорди за кількістю щеплених щодня. Навіть в моєму селі Вовчків вже майже всі вакциновані. Але цього недостатньо. Однією дозою сьогодні вакциновано лише 20% українців. І майже 95% людей у лікарнях з тяжкими наслідками Covid-19 – невакциновані… Бережіть себе і близьких. Вакцинація рятує життя», – написала Стефанишина.

Відомий продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк звернувся на своїй сторінці у Facebook до українців, які виступають проти щеплень від Covid-19. Він пригрозив банити і видаляти всіх антивакцинаторів із друзів та додав до допису дві світлини – свій знімок із ковідного відділення лікарні у березні та вакцини, якою імунізувався у липні.

До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.