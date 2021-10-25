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    ДСНС розгортає на Херсонщині мобільний Covid-госпіталь

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    На Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь ДСНС&nbsp; до однієї з лікарень у Каховці - ДСНС розгортає на Херсонщині мобільний Covid-госпіталь

    На Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь ДСНС  до однієї з лікарень у Каховці

    фото: dsns

    Розгортання госпіталя дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19

    У Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні розгорнуть мобільний госпіталь для лікування хворих на Covid-19. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Тelegram.

    Зазначається, що мобільний госпіталь ДСНС України розгорнуть на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих у Херсонській області.

    «25 жовтня на Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників, яка доправляє мобільний госпіталь ДСНС України до однієї з лікарень у Каховці», – йдеться в повідомленні.

    Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Госпіталь автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

    Його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

    До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

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    Теги: ДСНС Херсонщина лікарня госпіталь коронавірус
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    ДСНС розгортає на Херсонщині мобільний Covid-госпіталь