У Путіна немає ресурсів для затяжної війни

Путін хоче всіх переконати, що він готовий до виснажливої війни, але..

Снаряди, ракети, техніка вичерпуються набагато швидше, ніж їх в РФ встигають виробляти

Останнім часом у ЗМІ багато публікацій про те, що Путін готовий до затяжної, мало не вічної війни. Впевнений, що це цілеспрямована інформаційна кампанія Кремля. Паралельно йде інша кампанія – за негайне заморожування війни на існуючій лінії протистояння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особливо вона активно розвивається у Німеччині, де нею керує відомий російський агент впливу – Сара Вагенкнехт. На державному рівні цей меседж підтримують Ердоган, Орбан та Сі. З подібним проєктом носиться і Роман Абрамович.

Ціль цих паралельних кампаній – навіяти Заходу, що негайному перемир'ю на російських умовах є тільки одна альтернатива – нескінченна війна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак це обман та маніпуляція. Путін не має ресурсів для затяжної війни. «Все розкрадено, віддано, продано». Гарматне м'ясо із рекордною швидкістю йде на фарш. Снаряди, ракети, техніка тануть набагато швидше, ніж їх встигають виробляти. Причетні до війни, від Гіркіна та Пригожина до затюканих мобиків, скиглять, ниють і лаються.

А тут ще й гроші кінчаються. Російський мільярдер Олег Дерипаска, виступаючи на Красноярському економічному форумі, прямо так і заявив, що грошей у Росії «не буде вже наступного року», щоправда, обмовився, «якщо в країну не прийдуть іноземні інвестори».

Чекай, чекай Дерепаска, скоро прийдуть «іноземні інвестори» на Леопардах та Абрамсах. Тримай кишеню ширше, а краще суши сухарі.