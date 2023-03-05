Замість техніки – лопати: на що Росія робить ставку у війні

Піхотна лопата мало змінилась з того часу, як була розроблена в 1869 році

За даними британської розвідки, у країни-агресорки значний брак боєприпасів

Російські військові використовують для штурму укріплених українських позицій малі піхотні лопати, що є доказом низькотехнологічного рівня ведення бойових дій загарбниками. Про це повідомляє міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

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Російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, що призводить до ближніх боїв за участі погано оснащеної піхоти окупантів. Наприкінці лютого цього року російські мобілізовані резервісти розповіли, що їм наказали штурмувати український бетонний опорний пункт, озброєними лише «вогнепальною зброєю та лопатами». Розвідники додають, що швидше за все йдеться про саперні лопати, які використовуються російськими солдатами для рукопашного бою.

«Піхотна лопата мало змінилась з того часу, як була розроблена в 1869 році, проте вона продовжує використовуватися як зброя, підкреслюючи жорстокість і низькотехнологічність бойових дій, які стали характерними для більшої частини війни», – зазначають у повідомленні.

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Розвідники також наголошують, що в Україні почастішали випадки ближнього бою. Ймовірно, це результат того, що російське керівництво продовжує наполягати на наступальних діях, до яких залучена в основному піхота за меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів серйозний дефіцит боєприпасів.