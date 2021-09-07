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    У Росії можуть переписати під Путіна Євангеліє

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    У Росії можуть переписати під Путіна Євангеліє

    Ті, хто заперечуватиме подій, викладені в Євангеліє від Путіна, будуть переслідуватися за спробу переписати історію

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    Из новостей РБК: «В РПЦ допустили переписывание жития митрополита Филиппа после слов Путина». Думаю, они не остановятся, и Библию под Путина перепишут. Ну, по крайней мере, Евангелие. Приведут его в соответствие с мировоззрением президента и современной российской гос. пропагандой.

    В новом Евангелие от Путина главными положительными героями будут Понтий Пилат, Иуда и первосвященник Каифа.

    Понтий Пилат – представитель Рима в иудейском федеральном округе, настоящий патриот империи, государственник, силовик, борец с еврейскими сепаратистами и экстремистами. Слуга императору, отец легионерам. Практически первый античный чекист, сражавшийся с внешними и внутренними врагами государства римского.

    Иуда – герой-разведчик. Можно сказать, Штирлиц времён античности. Проник в экстремистское сообщество опасных смутьянов, провоцировавших массовые беспорядки, оскорблявших чувства верующих, нападавших на храмы. Выполнил свой гражданский долг, разоблачил главаря, сдал его в руки органов, получил за это скромную, но заслуженную премию. Идеал для современной молодежи. Вот «делать жизнь с кого» надо разным юнармейцам и нашистам. Они, впрочем, с него жизнь и делают.

    Первосвященник Каифа и синедрион – защитники традиционных ценностей, друзья империи, противовес местным сепаратистам и бунтарям. Чем-то напоминают кадыровцев. В тесном контакте с представителем императора в регионе помогли пресечь деятельность опасного экстремиста, объявившего себя царём иудейским.

    Христос тоже будет присутствовать в этой Библии, но как сугубо отрицательный персонаж – экстремист, правонарушитель, враг государства, антипатриот, идеи которого способствовали развалу Римской империю, то есть величайшей геополитической катастрофе в истории. Христос осужден «законно, за уголовно наказуемые в любом государстве преступления». Был ли он распят неизвестно – «есть и другие версии». А вот то, что он был парфянским иноагентом – факт, установленный недавно Следственным комитетом.

    Отрицающие достоверность событий, изложенных в Евангелие от Путина, будут привлекаться к ответственности за попытку переписать историю.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим РПЦ
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    У Росії можуть переписати під Путіна Євангеліє