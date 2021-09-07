Пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками

Під час пандемії Краснов підхопив коронавірус

В одному з московських хоспісів помер відомий сценарист Борис Краснов (справжнє прізвище Ройтер). Йому було 60 років. Саме цей постановник свого часу організовував відомі ще з довоєнних часів «Різдвяні зустрічі» зірки радянської та російської естради Алли Пугачової.

Помер сценарист «Різдвяних зустрічей» Алли Пугачової - постановник Борис Краснов

Російські ЗМІ нагадують, що Борис Краснов кілька років тому переніс інсульт. Він дуже довго намагався відновитися, але так і не зміг до кінця цього зробити. Він також переніс складну операцію на мозку.

Раніше адвокат Олександр Добровінський говорив, що Бориса Краснова в середині серпня перевели в хоспіс з висновком «Шансів на одужання немає». За словами юриста, було лише питанням часу, коли Краснов піде з життя. Допомогти йому було вже нереально.

Борис Краснов переніс інсульт, а потім й коронавірус

Зазначимо, що під час пандемії Краснов підхопив коронавірус. Після інсульту у нього повністю відмовила правий бік. Знаменитий сценограф Алли Пугачової був фактично повністю паралізований.

У 1990-2000 роках Крааснов ставив шоу не лише для російських зірок естради. Серед його клієнтів були Людмила Гурченко, Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Валерій Леонтьєв, Лариса Доліна, Валерій Меладзе, Елтон Джон, Сара Брайтман, Кріс Норман, Deep Purple, Modern Talking і багато інших.

Крім того, сценограф займався оформленням спектаклів провідних театрів Росії.

Нагадаємо, 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо. Акторові було 88 років.