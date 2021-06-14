У Росії найшли рішення для всіх футбольних проблем

Незгодних згідно з доброю російською традицією запросять на чай з «Новачком»

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Срочное сообщение!!!

Госдума признала команды иностранных государств по футболу недружественными и приняла решение об автоматическом обнулении всех голов, забитых ими в ворота российской сборной. Также, согласно этому постановлению, команде России разрешено побеждать на чемпионатах мира и Европы по футболу бесконечное число раз подряд.

Сформирована счетная комиссия во главе с Эллой Панфиловой, которая будет подводить итоги этих чемпионатов, а утверждать их будет Басманный суд города Москвы.

Новым перспективным нападающим российской футбольной команды Петрову и Боширову поручено объяснить иностранным футболистам это абсолютно законное и справедливое решение, а несогласных по доброй русской традиции пригласят на чай с Новичком.

Вот и все. Найдено решение всех футбольных проблем. Россия теперь всегда чемпион!!!

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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