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    Думки вголос

    У Росії найшли рішення для всіх футбольних проблем

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії найшли рішення для всіх футбольних проблем

    Незгодних згідно з доброю російською традицією запросять на чай з «Новачком»

    Мовою оригіналу

    Срочное сообщение!!!

    Госдума признала команды иностранных государств по футболу недружественными и приняла решение об автоматическом обнулении всех голов, забитых ими в ворота российской сборной. Также, согласно этому постановлению, команде России разрешено побеждать на чемпионатах мира и Европы по футболу бесконечное число раз подряд.

    Сформирована счетная комиссия во главе с Эллой Панфиловой, которая будет подводить итоги этих чемпионатов, а утверждать их будет Басманный суд города Москвы.

    Новым перспективным нападающим российской футбольной команды Петрову и Боширову поручено объяснить иностранным футболистам это абсолютно законное и справедливое решение, а несогласных по доброй русской традиции пригласят на чай с Новичком.

    Вот и все. Найдено решение всех футбольных проблем. Россия теперь всегда чемпион!!!

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Державна Дума Євро-2020
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    У Росії найшли рішення для всіх футбольних проблем