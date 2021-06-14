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    Супергол Ярмоленка у відеоогляді матчу Нідерланди – Україна

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    Збірна України не втримала нічию в матчі з Нідерландами - Супергол Ярмоленка у відеоогляді матчу Нідерланди – Україна
    Збірна України не втримала нічию в матчі з Нідерландами
    Фото з відкритих джерел

    Шлях на Євро-2020 збірна України розпочала з поразки. Попереду дві гри в групі

    Невдало розпочала чемпіонат Європи збірна України. В грі з Нідерландами вона поступалася два м’ячі, проте завдяки голам Ярмоленка і Яремчука змогла зрівняти рахунок. Після цього команда не пішла в глуху оборону, продовжувала грати в звичній манері і пропустила ще одного разу 2:3.

    В нашій групі лідирують Австрія, яка взяла гору над Північною Македонією, та Нідерланди.

    Тим часом Шевченко розповів, завдяки чому збірна перевернула гру з Нідерландами.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Супергол Ярмоленка у відеоогляді матчу Нідерланди – Україна