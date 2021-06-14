Супергол Ярмоленка у відеоогляді матчу Нідерланди – Україна

Збірна України не втримала нічию в матчі з Нідерландами

Шлях на Євро-2020 збірна України розпочала з поразки. Попереду дві гри в групі

Невдало розпочала чемпіонат Європи збірна України. В грі з Нідерландами вона поступалася два м’ячі, проте завдяки голам Ярмоленка і Яремчука змогла зрівняти рахунок. Після цього команда не пішла в глуху оборону, продовжувала грати в звичній манері і пропустила ще одного разу 2:3.

В нашій групі лідирують Австрія, яка взяла гору над Північною Македонією, та Нідерланди.

Тим часом Шевченко розповів, завдяки чому збірна перевернула гру з Нідерландами.