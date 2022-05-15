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    Посадовець «Укрзалізниці» допомагає окупантам відновити сполучення з РФ

    Начальник станції &laquo;Південнодонбаська&raquo; перейшов на бік окупантів - Посадовець «Укрзалізниці» допомагає окупантам відновити сполучення з РФ
    Начальник станції «Південнодонбаська» перейшов на бік окупантів
    фото: Офіс генерального прокурора

    Посадовцю залізниці оголосшено підозру в державній зраді

    У березні 2022 року начальник станції «Південнодонбаська» структурного підрозділу «Станція Волноваха» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» перейшов на бік держави-агресора. Погодившись на пропозицію окупаційної влади РФ, він обійняв аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту «ДНР». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    Перебуваючи на цій посаді, підозрюваний активно допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України. Він особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якомога швидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та РФ.

    Такі дії направлені на подальше переправлення військової техніки і особового складу ворожої армії для проведення наступальних дій проти Збройних сил України.

    За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру посадовій особі акціонерного товариства «Укрзалізниця» у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

    Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    Раніше в «Укрзалізниці» виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Посадовець «Укрзалізниці» допомагає окупантам відновити сполучення з РФ