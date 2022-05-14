  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус
    Думки вголос

    Західна зброя десятиліттями перемагала радянську та російську. Так буде і в Україні

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна спирається на фактично безмежні військові та економічні ресурси США та НАТО - Західна зброя десятиліттями перемагала радянську та російську. Так буде і в Україні
    Україна спирається на фактично безмежні військові та економічні ресурси США та НАТО

    Завалити трупами цього разу не вдасться

    Мовою оригіналу

    ЦРУ сообщает, что Путин готовится к долгосрочной войне с Украиной. Похоже на правду. Россия всегда побеждала в войнах за счет своих огромных территориальных и людских ресурсов, буквально заваливая врага трупами солдат. Путин считает, что, обладая бОльшими ресурсами, он победит Украину в войне на истощение.

    Однако эти надежды тщетны. Россия быстро расходует свой военный потенциал и ей неоткуда ждать пополнения, а Украина опирается на фактически безграничные военные и экономические ресурсы США и НАТО. Десятилетиями, начиная с израильско-арабских войн, западное оружие побеждало советское и российское. Так происходит и в Украине.

    У России остаются только очень большие запасы пушечного мяса. Но она не может их в полной мере использовать. Подавляющее большинство россиян, даже в целом поддерживающих «спецоперацию», сами воевать не хотят (об этом свидетельствуют независимые опросы). Массово идти на убой за деньги готовы только бедняки из нищих регионов. А идейных дураков-самоубийц – единицы. Всеобщая или даже частичная мобилизация сделала бы войну непопулярной, дестабилизировала бы режим политически и экономически, вызвала бы массовое бегство военнообязанных за пределы России. Поэтому Кремль боится ее объявлять.

    Так что и больших запасов пушечного мяса в кремлевских закромах тоже нет. Остается добирать в армию на контракт лохов, готовых отдать свою жизнь за пару тысяч долларов. А их становится все меньше.

    Украинцы в отличие от россиян в большинстве высокомотивированы, они воюют с захватчиками, покусившимися на их дома и землю. Опираясь на с каждым днем усиливающуюся западную помощь, они неизбежно победят изолированную и теряющую свои ограниченные ресурсы Россию. Время работает на них.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США НАТО зброя війна путін путінський режим ЦРУ Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Західна зброя десятиліттями перемагала радянську та російську. Так буде і в Україні