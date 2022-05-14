Західна зброя десятиліттями перемагала радянську та російську. Так буде і в Україні

Завалити трупами цього разу не вдасться

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ЦРУ сообщает, что Путин готовится к долгосрочной войне с Украиной. Похоже на правду. Россия всегда побеждала в войнах за счет своих огромных территориальных и людских ресурсов, буквально заваливая врага трупами солдат. Путин считает, что, обладая бОльшими ресурсами, он победит Украину в войне на истощение.

Однако эти надежды тщетны. Россия быстро расходует свой военный потенциал и ей неоткуда ждать пополнения, а Украина опирается на фактически безграничные военные и экономические ресурсы США и НАТО. Десятилетиями, начиная с израильско-арабских войн, западное оружие побеждало советское и российское. Так происходит и в Украине.

У России остаются только очень большие запасы пушечного мяса. Но она не может их в полной мере использовать. Подавляющее большинство россиян, даже в целом поддерживающих «спецоперацию», сами воевать не хотят (об этом свидетельствуют независимые опросы). Массово идти на убой за деньги готовы только бедняки из нищих регионов. А идейных дураков-самоубийц – единицы. Всеобщая или даже частичная мобилизация сделала бы войну непопулярной, дестабилизировала бы режим политически и экономически, вызвала бы массовое бегство военнообязанных за пределы России. Поэтому Кремль боится ее объявлять.

Так что и больших запасов пушечного мяса в кремлевских закромах тоже нет. Остается добирать в армию на контракт лохов, готовых отдать свою жизнь за пару тысяч долларов. А их становится все меньше.

Украинцы в отличие от россиян в большинстве высокомотивированы, они воюют с захватчиками, покусившимися на их дома и землю. Опираясь на с каждым днем усиливающуюся западную помощь, они неизбежно победят изолированную и теряющую свои ограниченные ресурсы Россию. Время работает на них.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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