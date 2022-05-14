Стало відомо, скільки палива отримає Україна до кінця травня

Від початку травня контракти на закупівлю пального за кордоном почала укладати НАК «Нафтогаз України»

Україна вже до кінця травня може отримати 350-360 тисяч тонн пального

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, після розвитку інфраструктурної мережі обсяги перевезення палива залізницею збільшилися вп'ятеро.

«Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Вчора була укладена угода про те, що 35 тисяч тонн на місяць ми будемо отримувати. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тисяч тонн», – сказала Свириденко.

Крім того, від початку травня контракти на закупівлю пального за кордоном почала укладати НАК «Нафтогаз України». Свириденко також нагадала, що для пришвидшення поставок були скасовані дозволи на в'їзд автоцистерн із пальним, забезпечена можливість прийому пального у дунайських портах, позачергове оформлення таких вантажів на кордонах з боку митної та прикордонної служб.

«Завдяки цим заходам ми отримаємо до кінця місяця 350-360 тисяч тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів», – додала Свириденко.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

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