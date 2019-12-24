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    Думки вголос

    Для економіки Росії 2019-й був «таким собі» роком

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Для економіки Росії 2019-й був «таким собі» роком

    Якісь плюси за підсумками 2019 року для російської економіки були, але всі вони є такими умовними, що виникають питання, чи дійсно це можна записати в актив

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    Разочарований в уходящем году было предостаточно: резко ухудшилась демографическая ситуация (естественная убыль населения в целом за год составила около 300 тыс. человек); в верхах наконец-то признали, что реформа здравоохранения провалилась; начало осуществляться крайне непопулярное в народе решение о повышении пенсионного возраста; снизились достоверность и качество официальной экономической статистики и т.д. Но ведь, будем объективными, что-то и порадовало, что-то можно отнести и к плюсам года. Что же, давайте попробуем найти эти самые плюсы.

    Ну вот, к примеру, годовая инфляция оказалась на низком уровне – около 3,5%. Это, конечно, не рекордно низкий показатель (2,5% — в 2017 году), но все равно очень приличный, учитывая, что с 1 января 2019 года была повышена ставка НДС с 18% до 20%.

    Надо признать, что в значительной степени этот формально приличный показатель оказался таковым потому, что покупательская способность населения была на низком уровне. Когда реальные доходы населения практически не росли, люди были просто ограничены в средствах, чтобы больше покупать. Ну, и как в такой ситуации радоваться формально невысокому официальному показателю по инфляции?

    Возьмем еще один показатель, который сегодня власти с удовольствием записывают себе в актив – профицит федерального бюджета 2019 года составит около от 1,5 до 3 трлн. рублей. Вы рады этому? –То-то и оно. Когда понимаешь, что эти деньги лучше было оставить в экономике, не повышая НДС, или людям, не повышая пенсионный возраст, или просто более масштабно и эффективно их тратить, стимулируя экономику, то понимаешь, что и здесь радоваться особо нечему.

    Точно также, как трудно радоваться и такому достижению в политике накопительства, реализуемой властями: к осени 2019 года в Фонде национального благосостояния, удалось накопить, аж 8 трлн. рублей (!).

    Из приятных моментов года выделим то, что худшие опасения по поводу антироссийских санкций не оправдались. Но и это не столько наша заслуга, сколько тех, кто планировал расширять эти самые санкции.

    Получается, что какие-то плюсы по итогам 2019 года были, но все они с такими оговорками, что лишний раз задумаешься, действительно ли это можно записать в актив.

    В общем, для экономики России 2019-й год был «так себе» годом.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія економіка санкції
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