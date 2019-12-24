У «Нафтогазі» заявили про ризики невиконання Росією обіцянок щодо транзиту



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Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко допускає ризик того, що «Газпром» порушить домовленості щодо транзиту газу

Виконавчий директор «Нафтогазу» сподівається на підписання договорів щодо транзиту вже цього тижня

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що існує ризик того, що «Газпром» порушить домовленості щодо транзиту газу через українську газотранспортну систему до Європи.

На його думку, порушення може відбутися не дивлячись на домовленості про відмову від взаємних судових розглядів, повідомляє «Громадське».

«Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик», — сказав Вітренко.

Він наголосив, що саме тому Україна працює над «системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик».

«І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося», — зазначив представник «Нафтогазу».

Він додав, що «Нафтогаз» розраховує на підтримку європейських партнерів і на політичну підтримку з боку керівництва України.

«Щоб все ж таки чинився певний тиск на російську сторону, щоби вони дійсно добросовісно відпрацювали ці документі, і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був впроваджений в життя, а не залишився тільки на папері», — резюмував Вітренко.

Він також заявив у понеділок, що зараз триває складне узгодження контрактів з російським «Газпромом».

Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.