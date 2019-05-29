Економіка Росії: від стагнації до фейкового «вибухового» зростання

У Росії вигадали, як оригінально можна покращувати економічні показники

Мовою оригіналу

Такого никогда не было, чтобы через несколько часов после опубликования официальной информации Росстат отзывал её для исправления цифр. Случалось, что цифры уточнялись при очередном пересмотре данных, но чтоб такое…

Итак, Росстат буквально через несколько дней после опубликования более чем скромных данных по итогам I квартала 2019 года (рост на 0,5% в годовом выражении) вдруг зафиксировал взрывной рост промышленности в апреле 2019 года: на 4,9% в годовом выражении. Причем в значительной мере этот статистический рывок был обеспечен колоссальным приростом добычи газа – на 16% (!), газового конденсата – в 2,1 раза и пр. Но главное – это всё-таки газ.

Что такое произошло вдруг в газовой отрасли? – А ничего не произошло: по данным ЦДУ ТЭК (Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса), в апреле 2019 года добыча природного газа выросла … на 3,5% в годовом выражении. Результат тоже неплохой, но не фантастический в 16%.

Так как очевидно, что данные ЦДУ ТЭК более верные, аналитики засомневались в информации Росстата. Ну, а Росстат, поняв, что получился «косяк», да еще какой, вынужден был отозвать свои первоначальные цифры.

Потом последовало объяснение от ведомства: одно из предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе завысило данные о добыче газа. Это как же надо было завысить данные одному предприятию, чтобы так исказить всю статистику не только по добыче газа, но и по всему промышленному производству страны! Потом оказалось (не смейтесь!), что просто данные от предприятия были представлены не в тех единицах измерения, которые предусмотрены формой. Появилась и новая цифра по добыче газа в апреле: рост её составил не 16%, а всего лишь 2,6% в годовом выражении. Почувствуйте разницу, что называется.

Руководство Росстата заявило, что по итогам служебного расследования сотрудники, чья вина будет доказана, понесут наказание.

На такое обещание у меня к руководству Росстата свой вопрос: а вас самих не смутили эти сногсшибательные цифры, эти «выбросы», когда вы выпустили материал для официального опубликования? Нет, не смутило? Или сегодня не принято в Росстате смотреть на цифры в собственных официальных выпусках? Будем «стрелочников» искать?

Я этого не понимаю, ведь это нормально и естественно: если какая-то цифра явно выбивается, если понятно, что такого просто не может быть, проверьте её, перепроверьте! Что, сегодня так не принято работать?

Говорят, что оперативный пересмотр данных со стороны Росстата теперь повысит доверие к его цифрам! – Уверены?

У меня вот вопросов еще больше появляется. Кстати, уже уточненные данные Росстата сохранили, к примеру, цифру по росту выпуска газового конденсата: в 2,1 раза (!) выросло его производство в апреле в годовом выражении. Не надо еще раз отзывать данные?

Нынешний скандал с отзывом данных является если не кульминацией, то уж точно естественным результатом нынешней политики в области государственной статистики, когда Росстат переподчинили Минэкономиразвития, лишив его остатков независимости; когда пытаются сделать из него орудие пропаганды, вводя в практику комментарии ведомства по поводу того, как «правильно» следует понимать то или иное изменение цифр; когда фактически заставляют исправлять методический инструментарий с целью получения нужных цифр, как в ситуации с расчетом показателя реальных располагаемых денежных доходов населения, и пр. Некрасиво все это. Очень. А потом, извините уж за банальность, это не поможет, а только ухудшит ситуацию.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»