«Нелюдські» поправки до російської Конституції

Реклама в Росії: люди є, а імен та прізвищ у них немає

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Вас не удивляет идущая сегодня по центральным телеканалам реклама по внесению поправок в Конституцию? То, сколь инородно она выглядит во время пандемии. Ну, действительно, актуально ли это сегодня?

Но еще более удивительно другое. Выступает кто-то из граждан нашей огромной страны, ратуя за ту или иную поправку, а подписывают (титруют, на телевизионном языке) его не по имени и фамилии, я уж не говорю о профессии, а по названию населенного пункта, в котором, по-видимому, проживает этот человек. Вот и выступают у нас: «Сочи», «Дзержинск», «Екатеринбург», и т.д. Причем говорят все эти «населенные пункты» о важности здравоохранения, образования и т.п.

Какими–то «бесчеловечными» получаются поправки в Конституцию. «Человеки» есть, а имен и фамилий у них нет. И все они ратуют за социальность государства, пытаются убедить, как все будет хорошо с ней, если поправки в Конституцию будут приняты.

Между тем хорошей демонстрацией нынешней социальности государства и властей является история о том, как министр труда и социального развития Антон Котяков высказался в программе «Познер» на Первом канале о решении властей по разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16 лет. Сказал он следующее: «Мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры». Также министр пояснил, что его удивило огромное количество обращений граждан на сайт Госуслуги для получения этих выплат. Известно, что сайт даже не работал какое-то время из-за перегрузки. Получается, что человек, который, можно сказать, отвечает за социальное развитие в стране, не ведает, что означают для многих миллионов людей сегодня эти самые 10 тысяч рублей?!

Для министра поясню: люди в нашей стране бедные, поэтому 10 тысяч рублей для них – это деньги. Почти 20 миллионов человек находятся ниже официальной черты бедности, около 60% граждан, как свидетельствуют данные социологических опросов, встретили этот кризис без каких-либо сбережений.

Люди поспешили обратиться за материальной помощью еще и потому, что элементарно не верят, что всем достанется, что власти не пересмотрят свое решение, что еще что-то не случится, из-за чего денег они не увидят.

Какие бы поправки, призванные, якобы, повысить социальность государства, не придумывали в Конституцию, как бы не ратовали за них «Сочи», «Дзержинск», «Екатеринбург» и другие «города-человеки», послушаешь иного представителя властей, и все станет ясно.

Верная, на самом деле, получилась телереклама с «бесчеловечными» поправками в Конституцию, отражающая суть событий.

Джерело: Эхо Москвы

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