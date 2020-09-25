Російський рубль продовжує падати. Що далі?

Сучасна економіка - це економіка настроїв. Хто думає, що все це (настрої, емоції, психологічні фактори) дурниця, глибоко помиляється

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Уже столько было сказано по поводу того, почему рубль падает (самому приходилось много раз писать), что, казалось бы, ничего нового сказать уже и нельзя: цены на нефть, состояние российской и мировой экономик, антироссийские санкции, ключевая ставка Банка России и т.д. и т.п.

На самом деле, прогнозируя происходящее с рублем сегодня, по-прежнему нужно обращать внимание на все эти моменты. Они, как и раньше, очень важны для самочувствия российской валюты. Именно они и сегодня формируют устойчивую тенденцию ослабления рубля. И каждый из названных факторов вносит свой вклад в то, что рубль сдает позиции.

Временами то один из этих факторов усиливает свое влияние, то другой. В последнее время, к примеру, усилилось влияние санкционного фактора и фактора состояния экономики. Санкционный фактор – это, безусловно, все, что связано со случившимся с Алексеем Навальным. Здесь уже все очень серьезно, а российские власти пока явно недооценивают реакцию Запада. Однако валютный рынок более объективен в этом отношении, отсюда и реакция рубля.

Точно также усилилось негативное влияние фактора состояния экономики. Это Минэкономразвития, как известно, улучшило на днях прогноз на 2020 год, утверждая, что ВВП упадет всего лишь на 3,9% (раньше –то все прогнозы были в диапазоне минус 4 – 6%). Удивительнейшее дело – так прогнозировать. Одновременно, очевидно, началась вторая волна пандемии. Да, конечно, это очень сочетается с улучшением экономического прогноза.

Но появился и новый фактор – психологически важный рубеж в 100 рублей за евро. Появился, когда официальный курс достиг 90 рублей за евро. Причем понятно, что это ни какой-то кратковременный скачок. К рубежу в 90 рублей за евро курс подбирался постепенно, но уверенно все последние недели.

Современная экономика – это экономика настроений. Кто думает, что все это (настроения, эмоции, психологические факторы и пр.) ерунда, глубоко ошибается. Реальность уже неоднократно доказывала, что все это имеет значение.

Что такое психологически важные рубежи в экономике? – Это когда те или иные количественные показатели, которые раньше казались недостижимыми в обозримой перспективе, вдруг становятся очень даже реальными. Становится понятно, что это только дело времени, когда новый рубеж будет преодолен.

Новый психологически важный рубеж становится в таком случае самостоятельным фактором влияния. Он притягивает, выступает в качестве ориентира, его начинают учитывать в планах. Вот и 100 рублей за евро становится сегодня таким психологически важным рубежом, самостоятельным фактором влияния на рубль, причиной его дальнейшего ослабления.

Он мог бы и не появиться, этот новый фактор, если бы рубль не падал. Но он падал.

Джерело: Эхо Москвы

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