США готують нові санкції проти Путіна та його оточення
До верхньої палати Конгресу США внесено «Акт про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність – 2020»
Двопартійна група сенаторів США внесла до верхньої палати Конгресу законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії у зв'язку зі злочинною діяльністю режиму Путіна, а також переслідуванням опозиції, зокрема, отруєнням Навального.
Документ має назву «Акт про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність – 2020», повідомляє Укрінформ.
«У той час як Росія продовжує втручатися в наші вибори та чинити інші злодіяння в таких країнах, як Білорусь, Україна й Сирія, посилюючи небезпеку для світу, цей законопроєкт націлений на те, щоби притягнути до відповідальності Путіна та його найближче оточення», - заявив один із ініціаторів документа сенатор-демократ Кріс Кунс.
Як пояснив інший співавтор, сенатор-республіканець Марко Рубіо, законопроєкт «передбачає цілеспрямовані санкції проти російських чиновників, які стали співучасниками нахабних порушень міжнародного права, в тому числі недавнього отруєння опозиційного лідера та активного борця з корупцією Олексія Навального».
Законодавство серед іншого вимагає звіту від уряду США про особисті статки Володимира Путіна та його ближчого оточення від корупційних дій. Крім того, документ доручає адміністрації з'ясувати, чи порушував Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї.
До Марко Рубіо та Кріса Кунса як співавторів приєдналися також сенатори Бен Кардін, Мітт Ромні та Кріс Ван-Холлен
Нагадаємо, Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна в клініку «Шаріте».
У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи «Новачок» підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.
Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».
22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН президент Франції Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.