10 тисяч російських бойовиків для Каталонії

Принаймні така інформація випливла зі свідчень активістів каталонської відрубності. Нині в Іспанії навколо цього розпалюється поважний скандал. Росія ж традиційно стверджує, що все це брехня й вона тут ні до чого.

Наше видання вже неодноразово піднімало тему про причетність Кремля до сепаратистських заворушень у Каталонії. З’являлося чимало непрямих доказів про те, що Росія фінансувала тамтешні сепаратистські рухи, надавала їм організаційну й медійну підтримку, спрямовувала в потрібному керунку своїх гакерів і ботів.

Водночас лідер-утікач сецесійного руху Карлес Пучдемон, уже перебуваючи в еміграції в Бельгії та Німеччині, щиро зізнавався в любові до Москви. Ось що він сказав свого часу в інтерв’ю «Комсомольській правді»: «Ми – дві європейські нації із загальною історією. Ось ви знаєте, що один із найбільших флотоводців XVIII століття, Жозеп де Рібас, був каталонцем? Він служив на Чорному морі під керівництвом імператриці Катерини Великої. Те ж саме можна сказати про сотні каталонських дітей-сиріт, які знайшли притулок в Росії після громадянської війни в Іспанії наприкінці 1930-х років... Ваша країна – одна з найвпливовіших на землі, і незалежна Каталонія підтримуватиме з нею близькі і дружні відносини – так само, як і з усім світом».

Цікавим є й підігрування Пучдемона Росії в болісному для українців питанні про Крим і Донбас. В інтерв’ю він зазначає: «Якщо вже ви про референдуми – в 2014 році вони відбулися не тільки в Шотландії, а й у Криму та на Донбасі. Однак останніх двох Захід не визнав. Це стосується врегулювання і каталонської кризи». Тобто Пучдемон підтримує анексію Криму й окупацію Донбасу, визнає проведені там псевдореферендуми. А отже готовий акцептувати російську допомогу й у вирішенні каталонського питання.

Досі ми могли робити такі твердження суто гіпотетично. Проте нещодавно ситуація суттєво змінилася: на зміну гіпотезам прийшли факти. Вони з’явилися після оприлюднення деяких результатів проведеної Цивільною гвардією поліцейської операції в Каталонії проти сепаратистської структури «Демократичне цунамі» (Tsunami Democràtic), яка мала намір силовим чином відокремити провінцію від решти Іспанії. Операція тривала півтора року. В її рамках вже здійснено два десятки арештів.

Так-от, деякі затримані зізналися у зв’язках з Росією. Ще раніше іспанським правоохоронцям стало відомо про «руку Кремля» з прослуханих телефонних розмов. Мотивом для рішення про прослуховування стала справа про корупцію в Раді депутатів Барселони. Їхні свідчення започаткували нове таємне розслідування.

Як стверджує іспанська газета El Mundo, у матеріалах слідства фігурують свідчення затриманих про діяльність Пучдемона зі створення спеціальної платформи криптовалюти, за допомогою якої уряд Каталонії мав намір забезпечити свою фінансову стабільність, а також уникнути державного контролю з боку Мадрида своєї економічної діяльності.

Деякі подробиці справи подала на своїх шпальтах іспанська газета El Periodico. Наводячи заяву іспанського судді Хоакіна Аґірре (Joaquín Aguirre), котрий займається розслідуванням втручання Росії в події трирічної давності, автори публікації стверджують, що група росіян пропонувала тодішньому главі Каталонії Карлесу Пучдемону відрядити 10 тисяч російських бойовиків, а ще надати 300 мільйонів доларів. В обмін на це Каталонія мала після здобуття незалежності передовсім визнати Крим російським.

Суддя Аґірре також зазначив, що та ж російська група готувалася розпочати кампанію дезінформації і дестабілізації в Іспанії. Вона мала бути реалізована з використанням різних медіа-інструментів і підтримки російських ЗМІ, таких як «Спутник» і RT. Ця комунікаційна стратегія сформульована в рамках інформаційної війни, про яку говорив начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал Валерій Герасімов.

Зрозуміло, що Москва різко заперечила всі згадані закиди. МЗС Росії виступило з відповідною заявою, де запевнило, що інформація про російське втручання три роки тому «зашкалює в своїй абсурдності».

Було б дивним почути від Кремля щось інше. Утім хотілося б навести цитату зі статті в газеті The Washington Post під промовистою назвою «Каталонія провела референдум. Перемогу здобула Росія» (Catalonia held a referendum. Russia won), яку було опубліковано наступного ж по референдумі дня (референдум пройшов першого жовтня 2017 року). Так-от, американське видання тоді писало: «Російська розвідка і пропагандистський апарат мобілізували свої медійні можливості й соціальні мережі для підтримки каталонських сепаратистів. Москва, схоже, сприймає каталонський рух як ще один зі засобів для розколу і ослаблення демократичного Заходу». І з цим складно не погодитися, знаючи, до яких підступних кроків вдавався Кремль на міжнародній арені за минулі роки.