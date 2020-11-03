У Нідерландах поновлюється слухання у справі МН17

Захист обвинувачуваного Олега Пулатова вимагатиме подальше розслідування справи

Сьогодні в нідерландській Гаазі відновляться судові слухання у справі про авіакатастрофу МН17. Про це йдеться в пресслужбі суду.

Наступний блок судових слухань пройде з 3 по 5 листопада. У ньому у захисту буде можливість подати інші запити для подальшого розслідування. Сторона звинувачення зможе відповісти на такі запити.

Попередні слухання проходили в кінці вересня. Тоді сторона захисту заявила, що Пулатов хоче виступити в суді.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нагадаємо, Нідерланди поширили заяву, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17.

Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.