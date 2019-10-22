«Ви на нас санкції накладаєте, так ось вам». Як дедоларизація вдарила по економіці Росії

Втрати Росії від дедоларизації склали понад 16 млрд доларів США, або більше 1 трлн. рублів (!)

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Дедолларизация, т.е. отказ от доллара «вы нСША, выражающийся в уменьшении его доли в международных резервах Банка России, во внешнеторговых расчетах и пр. сегодня рассматривается властями как явное достижение. Отношение примерно такое: а нас санкции налагаете, вот вам». Что же, эмоциональная подоплека этого процесса понятна.

Однако когда речь идет о деньгах, об очень больших деньгах, здесь эмоции, безусловно, должны уступать место прагматизму. Давайте именно с прагматичной точки зрения посмотрим, что Россия выигрывает от нынешнего активного ухода от доллара США. Рассмотрим это на примере того, что происходило с международными резервами России (бывшими-золотовалютными).

Итак, на рубеже 2018-2019 годов структура международных резервов Банка России поменялась серьезнейшим образом. Если доля доллара США, по данным Банка России, в российских международных резервах по состоянию на 31.03.2018 года составляла 43,7%, то на аналогичную дату 2019 года эта доля уменьшилась почти в два раза – до 23,6%.

Доля евро, напротив, увеличилась за этот период почти в 1,5 раза: с 22,2% до 30,3%.

Однако больше всего, почти в три раза, выросла доля китайского юаня: с 5% до 14,2%. Доля фунта стерлингов, кстати, уменьшилась: с 7,9% до 6,6%. Изменились также доли канадского и австрийского долларов, а также японской йены, но они все равно остались весьма незначительными. Главное изменение, очевидно, в том, что доля доллара США резко уменьшилась, а доли евро и юаня столько же сильно выросли.

Курсы валют, с марта 2018 года по март 2019 года, изменились не сильно. Получается, что и беспокоиться не о чем? Так ли не о чем, ведь основное движение по курсам началось как раз после марта 2019 года? По тому же евро к доллару США он ослаб с 0,81 до 0,91, а по юаню к доллару США с 6,27 до 7,15 (курсы на 31.03.2019 года и 4.10.2019 года).

Получается, что евро и юань, доли которых в международных резервах сильно выросли, очень заметно подешевели. То есть мы «переложились» в валюту, которая сильно просела к доллару США, доля которого, в свою очередь, резко уменьшилась.

Ясно дело, что в долларовом эквиваленте мы от такой реструктуризации резервов с одновременными сильными изменением курсов валют только проиграли. Сколько?

Конечно, было бы неплохо иметь структуру международных резервов по состоянию на начало октября 2019 года. Однако более актуальная соответствующая информация от Банка России будет еще только через несколько месяцев. Поэтому будем исходить из того (и это именно так), что нынешняя структура международных резервов не сильно изменилась по сравнению с мартом 2019 года. Безусловно, на приблизительность подсчетов повлияет и то, что в последнее время Банк России постоянно пополнял резервы.

Результаты расчетов таковы: если сравнивать с мартом 2018 года, то в октябре 2019 года стоимостные потери от дедолларизации за весь период составили более 16 млрд долларов США, или более 1 трлн. рублей (!). Для сравнения: все расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2019 году должны составить 637 млрд рублей.

Вывод простой: надо считать и оценивать, соразмерная ли будет плата за дедолларизацию. Возможные последствия от реализации геополитических рисков надо пытаться снижать, в первую очередь, политическими, а не экономическими мерами.

Джерело: Эхо Москвы

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