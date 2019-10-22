Ракетні кораблі ВМС Росії увійшли в Азовське море



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Російський корабель «Углич»

Екіпажі кораблів виконували завдання у складі постійного з'єднання Військово-Морського Флоту в Середземному морі

Два російських ракетних кораблі пройшли через Керченську протоку і увійшли в акваторію Азовського моря. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наголошується, що екіпажі кораблів виконували завдання у складі постійного з'єднання Військово-Морського Флоту в Середземному морі.

«Малі ракетні кораблі (МРК) «Углич» та «Великий Устюг» Каспійської флотилії пройшли через Керченську протоку і увійшли в акваторію Азовського моря», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, зараз малі ракетні кораблі повертаються в пункт постійного базування на Каспії.

До слова, напередодні патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси. Офіційна передача кораблів відбулась в присутності п’ятого президента України 27 вересня 2018 року.

Слід зазначити, що військові катери прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня 2019-го року з Батимору у Сполучених Штатах.

Напередодні українські екіпажі патрульних катерів «Слов’янськ» та «Старобільськ» завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах. Розпочалась підготовка 8 липня 2019-го року у Навчальному центрі Балтимор Берегової охорони США, що розташований в однойменному місті.

Перед початком навчання у США екіпажі катерів пройшли інтенсивну мовну підготовку в Одесі. Також, в Україні проходили комплексну підготовку з практичним відпрацюванням дій на тренажерах Навчального центру ВМС ЗС України.