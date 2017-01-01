Чи є Ірина Фаріон агентом ФСБ? Детектор брехні дав відповідь

Колишній народний депутат Ірина Фаріон пройшла детектор брехні на агентуру ФСБ

На спеціальній апаратурі екс-нардепа перевіряв голова правління Інституту психофізіологічних досліджень Олег Ясінський. «Під час опитування Ірина Дмитрівна почергово відповіла на 11 запитань, які мали на меті з'ясувати: чи співпрацювала вона коли-небудь зі спецслужбами іноземних держав, зокрема ФСБ РФ. Для проведення тестування я застосував



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Ірина Фаріон

Колишній народний депутат Ірина Фаріон пройшла детектор брехні на агентуру ФСБ

На спеціальній апаратурі екс-нардепа перевіряв голова правління Інституту психофізіологічних досліджень Олег Ясінський.

«Під час опитування Ірина Дмитрівна почергово відповіла на 11 запитань, які мали на меті з'ясувати: чи співпрацювала вона коли-небудь зі спецслужбами іноземних держав, зокрема ФСБ РФ.

Для проведення тестування я застосував метод взаємних виключень, заснований на теоремі великих чисел, та методику нейтрально-перевірочних запитань.

... Констатуємо: Ірина Дмитрівна Фаріон не співпрацювала зі спецслужбами іноземних держав з імовірністю 90,35%», - розповів він.

«Я мусила ще раз довести українському суспільству, що мовне питання – абсолютно фундаментальне. Перепалка, яка зчинилася в прямому ефірі, була навколо мовної проблематики. Людина звинуватила мене у належності до ФСБ або в психічній хворобі тільки через те, що я вимагаю виконувати 10-у статтю Конституції. Я не реагувала б, якби мене зачіпили в чомусь іншому.

Я абсолютно впевнена, що Путін програє війну тоді, коли вся Україна заговорить українською мовою. Це розуміють всі, кому вдалося збудувати потужні держави. Цього не розуміє тільки Україна. Росія перестане бути імперією тоді, коли Україна перестане бути Малоросією. Україна буде Малоросією до того часу, поки в нас у країні будуть люди, які говоритимуть, що мовне питання – неважливе», - заявила Фаріон.

Джерело: Gazeta.ua