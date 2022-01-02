Абрам Штерн: борець за створення Ізраїлю, який закликав єврейство до союзу з Третім Рейхом

Штерн вважав, що Німеччина своєю політикою щодо євреїв допоможе створити Ізраїль

На фото – Абрам Штерн, непересічний діяч єврейського руху першої половини минулого сторіччя. Позивний Яір, один із лідерів сіоністської бойової організації Леха (Абревіатура від «Борці за свободу Ізраїлю»).

Народився на території Польщі, тоді Російська Імперія, встиг навіть побути комсомольцем, у 20-х роках поїхав у Палестину, став одним із лідерів радикального опору.

Леха під його лідерством вчиняла терористичні акти проти британської адміністрації під час Другої світової. А також грабувала банки, щоб мати кошти на свою діяльність.

Загалом, звичайна історія для правдивих сіоністів тих часів – саме такі люди і такими методами добивалися створення тоді Ізраїлю (як бачимо, успішно). Але є один нюанс щодо його та його організації.

Річ у тім, що Штерн до кінця своїх днів (а його було вбито британцями у 1942-му під час однієї з силових операції проти єврейського підпілля) публічно закликав єврейство до союзу з Третім рейхом. Оскільки вважав, що з німцями можна подолати Сполучене Королівство. За його логікою, нацисти були меншим злом, порівняно з британцями.

Його наближені соратники цитують його пояснення: «Мені зрозуміло: європейське єврейство буде знищено, якщо ми не прийдемо до угоди з Німеччиною… Для мене очевидно, що наш ворог – це Британія. Британія могла врятувати мільйони наших братів! Але також очевидно, що вона їх не врятує! Навпаки, вона зацікавлена у їхньому знищенні. Воно потрібне їй для того, щоб встановити владу арабів у країні, яка буде слухняним знаряддям у її руках».

Штерн вважав, що Німеччина своєю політикою щодо євреїв допоможе створити Ізраїль: «Залишається лише одне: угода з німцями про порятунок європейського єврейства. Німці можуть «очистити» Європу від євреїв, переправивши їх сюди, в Ерец-Ісраель. І Німеччина може погодитися на такий варіант, якщо ми воюватимемо проти англійців».

Більше того, він виступив зі спільним меморандумом з офіційним представником Третього Рейху, у преамбулі якого стверджується, що ціль нацистів – не знищення євреїв, а їхня еміграція з Європи.

У документі також йшлося про можливе майбутнє співробітництво відродженої держави єврейського народу з німецьким «Новим Порядком». У рамках запропонованого співробітництва Штерн припускав мобілізувати у Європі солдатів для завоювання Ерец-Ісраель.

Так само як лідер своєї організації, він офіційно шукав союзу і з фашистським урядом Італії.

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Вшанування імені Штерна нині є частиною політики історичної пам’яті сучасного Ізраїлю. В його честь названо населений пункт Кохав-Яір (дослівно «Зірка Яіра»).

В Ізраїлі періодично виходять вірші Штерна, його статті та листи друзям та близьким.

Перший прем’єр-міністр Ізраїлю Давид Бен-Гуріон, попри чіткі політичні розбіжності, співав посмертні оди Штерну: «Немає у мене жодного сумніву, що він (Яір) був однією з найвидатніших особистостей, які висунулися під час британського мандату, і я від щирого серця віддаю шану його творчості, потузі його сильної душі, самовідданої вірності свободі Ізраїлю».

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Усіх з вчорашнім днем народження Бандери, до речі.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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