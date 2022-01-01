  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Посольство Ізраїлю засудило ходу на честь Степана Бандери

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві відбулася смолоскипна хода до 113-річчя лідера українських націоналістів - Посольство Ізраїлю засудило ходу на честь Степана Бандери
    У Києві відбулася смолоскипна хода до 113-річчя лідера українських націоналістів
    фото: НВ

    Посольство Ізраїлю заявило про нібито антисемітські прояви під час маршу

    Посольство Ізраїлю в Україні засудило смолоскипний хід на честь дня народження Степана Бандери. Про це йдеться у повідомленні посольства Ізраїлю в Twitter.

    «Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні», – йдеться у повідомленні.

    Посольство Ізраїлю в Україні вимагає розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році.

    Нагадаємо, традиційно наймасовіші акції проходять у Києві, Одесі та на заході України, де в деяких містах розвішені банери із зображенням Бандери.

    Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому – на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

    Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священника, проте доля приготувала йому політичну діяльність – він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід – керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти – за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

    У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.

    Нагадаємо, раніше пам’ять Бандери вшанували мешканці Івано-Франківська.

    Теги: Ізраїль посольство звання героя Степан Бандера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посольство Ізраїлю засудило ходу на честь Степана Бандери