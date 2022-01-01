Посольство Ізраїлю засудило ходу на честь Степана Бандери

Посольство Ізраїлю заявило про нібито антисемітські прояви під час маршу

Посольство Ізраїлю в Україні засудило смолоскипний хід на честь дня народження Степана Бандери. Про це йдеться у повідомленні посольства Ізраїлю в Twitter.

«Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні», – йдеться у повідомленні.

Посольство Ізраїлю в Україні вимагає розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році.

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) January 1, 2022

Нагадаємо, традиційно наймасовіші акції проходять у Києві, Одесі та на заході України, де в деяких містах розвішені банери із зображенням Бандери.

Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому – на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священника, проте доля приготувала йому політичну діяльність – він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід – керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти – за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.

Нагадаємо, раніше пам’ять Бандери вшанували мешканці Івано-Франківська.