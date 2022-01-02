Ізраїль звеличує тільки власних націоналістів. Всі інші вороги

Менахім Бегін v/s Степана Бандери. Боротьба за незалежність усіма можливими методами

Кожного разу, коли посольство Ізраїлю буде засуджувати вшанування в Україні Степана Бандери, я буду публікувати пост про Менахема Бегіна.

Знайомтесь. Це – Менахем Бегін. Майже наш земляк, родом з Брест-Литовська. Лідер бойової організації Іргун.

З точки зору британської адміністрації Палестини - особливо небезпечний злочинець, керівник жорсткого терористичного угрупування, яке організувало десятки терактів. Навіть раз підривало готель.

Вбивало солдат британської армії під час Другої світової війни, в той час, коли ця армія воювала з гітлерівською Німеччиною.

Араби теж були дуже злі на Бегіна – і мали свої підстави для цього. Встиг Бегін повоювати проти німців і посидіти в совєцькому концтаборі як «британський шпигун».

Така складна біографія пояснюється просто – Менахем Бегін мав єдину мету в житті – створення незалежного Ізраїлю. І боровся за здійснення цієї мети усіма можливими методами.

Боротьба виявилась успішною – і Бегін став прем'єр-міністром Ізраїлю. Навіть отримав Нобелівську премію миру. А зараз в Тель-Авіві існує шосе Менахема Бегіна.

Степан Бандера теж боровся проти усіх окупантів України усіма можливими методами. Він теж мав головну мету свого життя – створення незалежної України. Окупанти та їх нащадки досі вважають його «терористом».

Степан Бандера встиг отримати смертний вирок від польського суду із заміною на пожиттєве ув’язнення. Майже всю війну відсидів у нацистському концтаборі. У цих самих нацистських концтаборах були закатовані його рідні брати. Бандеру вбив агент московських комуністичних спецслужб. Йому не вдалося дожити до здійснення своєї мрії - постання української держави. Якби склалося по-іншому, Бандера цілком міг стати прем'єр-міністром незалежної України. Може навіть і Нобелівським лауреатом.

Але так само як Менахема Бегіна вшановують в Ізраїлі, Степана Бандеру вшановують в Україні

Бо є незалежна Україна, за яку боровся і за яку загинув Бандера. І є право кожного народу шанувати своїх героїв, не зважаючи на зойки окупантів та їх нащадків.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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