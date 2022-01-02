  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Іллєнко
рус
    Думки вголос

    Ізраїль звеличує тільки власних націоналістів. Всі інші вороги

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Менахем Бегін - Ізраїль звеличує тільки власних націоналістів. Всі інші вороги
    Менахем Бегін

    Менахім Бегін v/s Степана Бандери. Боротьба за незалежність усіма можливими методами

    Кожного разу, коли посольство Ізраїлю буде засуджувати вшанування в Україні Степана Бандери, я буду публікувати пост про Менахема Бегіна.

    Знайомтесь. Це – Менахем Бегін. Майже наш земляк, родом з Брест-Литовська. Лідер бойової організації Іргун.

    З точки зору британської адміністрації Палестини - особливо небезпечний злочинець, керівник жорсткого терористичного угрупування, яке організувало десятки терактів. Навіть раз підривало готель.

    Вбивало солдат британської армії під час Другої світової війни, в той час, коли ця армія воювала з гітлерівською Німеччиною.

    Араби теж були дуже злі на Бегіна – і мали свої підстави для цього. Встиг Бегін повоювати проти німців і посидіти в совєцькому концтаборі як «британський шпигун».

    Така складна біографія пояснюється просто – Менахем Бегін мав єдину мету в житті – створення незалежного Ізраїлю. І боровся за здійснення цієї мети усіма можливими методами.

    Боротьба виявилась успішною – і Бегін став прем'єр-міністром Ізраїлю. Навіть отримав Нобелівську премію миру. А зараз в Тель-Авіві існує шосе Менахема Бегіна.

    Степан Бандера теж боровся проти усіх окупантів України усіма можливими методами. Він теж мав головну мету свого життя створення незалежної України. Окупанти та їх нащадки досі вважають його «терористом».

    Степан Бандера встиг отримати смертний вирок від польського суду із заміною на пожиттєве ув’язнення. Майже всю війну відсидів у нацистському концтаборі. У цих самих нацистських концтаборах були закатовані його рідні брати. Бандеру вбив агент московських комуністичних спецслужб. Йому не вдалося дожити до здійснення своєї мрії - постання української держави. Якби склалося по-іншому, Бандера цілком міг стати прем'єр-міністром незалежної України. Може навіть і Нобелівським лауреатом.

    Але так само як Менахема Бегіна вшановують в Ізраїлі, Степана Бандеру вшановують в Україні

    Бо є незалежна Україна, за яку боровся і за яку загинув Бандера. І є право кожного народу шанувати своїх героїв, не зважаючи на зойки окупантів та їх нащадків.

    Читайте також: Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Бабин Яр – незручна частина української історії

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія Ізраїль пропаганда незалежність посольство націоналісти Степан Бандера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ізраїль звеличує тільки власних націоналістів. Всі інші вороги