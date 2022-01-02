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    У єгипетському готелі, де відпочивали українці, обвалилася стеля (фото, відео)

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    У готелі&nbsp;зникла електрика та обвалилась стеля - У єгипетському готелі, де відпочивали українці, обвалилася стеля (фото, відео)
    У готелі зникла електрика та обвалилась стеля
    фото: Осман Пашаєв/Facebook

    Курорт Шарм-ель-Шейх постраждав через тропічну зливу

    На популярному курорті Шарм-ель-Шейх у Єгипті через тропічну зливу підтопило номери в готелі. Також там зникла електрика та обвалилась стеля. Про це у Facebook написав український і кримськотатарський журналіст Осман Пашаєв.

    За його словами, вода залила балкони в усіх номерах.

    Вислів «пекло та Ізраїль» можна перефразовувати у «пекло та Єгипет». Вода у кімнатах була по щиколотку, їй просто нікуди стікати, бо вся територія обкладена плиткою. У вестибюлі зібралось багато людей, на них обвалилась гіпсокартонна стеля», – написав Осман Пашаєв.

    У готелі також зникла електрика, згодом вона з'явилась лише у вестибюлі. Персонал готелю виявився безпорадним через наслідки негоди.

    «Дива єгипетської фізики: вода тече крізь електрику. Струмом поки нікого не вдарило», – додав Осман Пашаєв.

    Раніше повідомлялося, що на Новий рік у Єгипті почалася гроза, випали сніг та град. За словами туристів, що відпочивають там, дощ з блискавками можна було спостерігати 40 хвилин. Через негоду влада Єгипту закликала жителів країни триматися подалі від хитких конструкцій та дерев.

    Також у Єгипті троє людей загинули і ще 13 постраждали внаслідок пригод, спричинених негодою.

    Генеральне управління метеорології Єгипту очікує, що негода триватиме до понеділка, 3 січня. Громадянам порадили не стояти під деревами та рекламними щитами, триматися подалі від вуличних ліхтарів і під час дощу бути обережними на дорозі.

    За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.

    Теги: ЗМІ Ізраїль Єгипет вода українці Facebook речі журналіст негода влада дощ час
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    У єгипетському готелі, де відпочивали українці, обвалилася стеля (фото, відео)