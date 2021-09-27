Мухаммад Алі став частиною величі імперії США, хоча намагався стати протилежним

Найзнаменитіший боксер світової історії Касіус Клей став Мухаммадом Алі для того, щоб, по суті, боротися проти держави США.

Ризикну висловити припущення, що саме його неприйняття тодішньої Америки підштовхнуло його в іслам – в ідентичність, котра знаходиться в найглибшому з можливих конфліктів з самим таким явищем, як Сполучені Штати Америки.

Мохаммад Алі роз’їжджав з антивоєнними виступами по усій країні. Він критикував державу, агітував за відмову призовників від війни у В’єтнамі.

Сам демонстративно відмовився піти у армію, хоча йому грозив за це тюремний строк, і він потерпів цілком реальні біди у своїй спортивній кар’єрі через це, втратив колосальні гроші та титули.

Характерно, що коефіцієнт інтелекту у Алі був на 14 балів менше встановленої мінімальної планки для служби у війську. Це вже потім, як у В’єтнамі розвивалися події, цю планку понизили.

Словом, багато хто небезпідставно вважав Касіуса Клея ворогом США і ненависником білих, расистом.

Але коли ви зробите опитування, хто привніс найбільшу славу США, хто примушував пишатися Америкою і самих американців, і мільярди людей по усьому світу – то це буде прізвище Мухаммада Алі.

Мухаммад Алі словами говорив проти політики США. Але так сталося, що в тисячу разів сильніше він говорив на користь США своїм боксуванням. Боксування боксерів набагато сильніше, ніж їх слова. І їм це не побороти, як вони б цього не хотіли.

І люди по світу на 90% або й більше навіть не підозрюють, що у нього були якісь погляди, максимум чули про його скандальний характер, а що там було в деталях – це мільярдам людей не цікаво.

Мухаммад Алі став частиною величі імперії США, хоча намагався стати протилежним. А велич – це головна зброя кожної країни. Мудрі й успішні країни використовують навіть тих, хто намагається боротися проти них – власне, в цьому і є їх сила.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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