Усик у Борисполі розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

Трофеї роблять іменними, тож в Олександра вони будуть нові

Непереможний український боксер Олександр Усик повернувся до Києва після тріумфу в чемпіонському поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Після виходу з терміналу аеропорту «Бориспіль» він розповів, чому не приїхав з чемпіонськими поясами таколи він зможе їх показати вболівальникам.

«Тижнів за три їх зроблять, вигравіюють там дату, місце, імена і їх привезуть додому. Я обов'язково виставлю їхні фото у своїх соціальних мережах. Вони вже сумують за Україною, кажуть: «Саня, забери нас!» – пожартував Усик.

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в ніч на 26 вересня та здобув пояси організацій WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

У контракті на бій є пункт про реванш, тож британець скористається своїм правом повернути чемпіонські звання. Наступний поєдинок, орієнтовно, може відбутися в лютому-березні наступного року.