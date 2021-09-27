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    Усик у Борисполі розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

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    Чемпіонські пояси Олександр Усик отримає за кілька тижнів - Усик у Борисполі розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа
    Чемпіонські пояси Олександр Усик отримає за кілька тижнів
    Фото з відкритих джерел

    Трофеї роблять іменними, тож в Олександра вони будуть нові

    Непереможний український боксер Олександр Усик повернувся до Києва після тріумфу в чемпіонському поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Після виходу з терміналу аеропорту «Бориспіль» він розповів, чому не приїхав з чемпіонськими поясами таколи він зможе їх показати вболівальникам.

    «Тижнів за три їх зроблять, вигравіюють там дату, місце, імена і їх привезуть додому. Я обов'язково виставлю їхні фото у своїх соціальних мережах. Вони вже сумують за Україною, кажуть: «Саня, забери нас!» – пожартував Усик.

    Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в ніч на 26 вересня та здобув пояси організацій WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

    У контракті на бій є пункт про реванш, тож британець скористається своїм правом повернути чемпіонські звання. Наступний поєдинок, орієнтовно, може відбутися в лютому-березні наступного року.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Усик у Борисполі розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа