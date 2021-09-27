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    Сімферополь – Україна. Стало відомо, на було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа

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    Сімферополь – Україна. Стало відомо, на було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Олександр відзначився в рингу не лише спортивною майстерністю

    Український боксер Олександр Усик під час бою з представником Великобританії Ентоні Джошуа боксував в синьо-жовтих рукавицях. На одній з них було написано «Сімферополь», на іншій – «Україна».

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    Поєдинок Усика і Джошуа пройшов в ніч на 26 вересня. Олександр здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO. Це була 19-я перемога Усика на професійному рингу. Джошуа зазнав другої поразки.

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    Після поєдинку Усик віддав титули Джошуа, бо чемпіонські пояси в боксі є іменними. Усику незабаром зроблять його особисті пояси, а ці залишаться британцеві на згаду.

    Реванш між Усиком і Джошуа може пройти в лютому-березні наступного року.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Сімферополь – Україна. Стало відомо, на було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа