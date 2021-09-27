Стала відома реакція провідних боксерів на перемогу Усика в поєдинку з Джошуа

Британському боксеру радять завершувати кар’єру

Яскрава перемога Олександра Усика над Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку в надважкій вазі сколихнула боксерський світ. Свої коментарі у соцмережах виклали, зокрема, абсолютний чемпіон суперважкої ваги Леннокс Льюїс, екс-чемпіон у двох категоріях Андре Уорд, проспект-напівсередньоваговик Верджіл Ортіс, тренер Тедді Атлас, екс-чемпіон у суперлегкому дивізіоні Ріджіс Прогрейс, легенда боксу Оскар Де Ла Хойя, екс-чемпіон у двох категоріях Денні Гарсіа, колишній володар титулу в напівсередній вазі Шон Портер, абсолютна чемпіонка Кларісса Шилдс, топ-проспект легкої ваги Райан Гарсіа, абсолютний чемпіон у суперлегкій вазі Джош Тейлор, популярний блогер-боксер Джейк Пол. Про це повідомляє vringe.

Леннокс Льюїс: «Потрібно віддати належне Усику за відмінний тактичний виступ. Для Ентоні Джошуа це не кінець шляху, але не можна бути таким нерішучим або чекати 8 раунду, щоб включитися»

Андре Уорд: «Усик виграв бій, ідіть нафіг!»

Верджіл Ортіс: «Дідько, я маю визнати: не думав, що Усик переможе. Я думав, він занадто дрібний. Але у нього є навички, 100%. Вітаю».

Тедді Атлас: «Мова тіла Джошуа робить очевидним вибір переможця! Вважаю, навіть для суддів».

Ріджіс Прогрейс: «Ей-Джей не виглядав впевнено з самого початку».

Оскар Де Ла Хойя: «Привітання Усику. Джошуа, тримай голову вище».

Денні Гарсіа: «Усик – це майстер боксу».

Шон Портер: «Ось це бій !!!»

Кларісса Шилдс: «Зроблено. Струснув суперважкий дивізіон, чорт! Ось так треба забирати чемпіонство. Не те, що я хотіла побачити, але він точно заслужив це. Вітаю Усика».

Райан Гарсія: «Відмінний бій, чесно! Не можу дочекатися виходу в ринг».

Ділліан Уайт: «Усик – не фонтан, Джошуа взагалі ні про що. Британцю можна завершувати кар’єру».

Джош Тейлор: «Потужний останній раунд для Усика. Він переміг у бою з доробком у милю. Як на мене, то рахунок 9-3. Ей-Джей показав жахливу мову тіла після фінального гонгу».

Джейк Пол: «Усик показав прекрасний боксерський виступ. Знімаємо капелюха. Ентоні Джошуа вже був там раніше, і він підніметься знову, як роблять великі чемпіони».

Олександр Усик вже повернувся до Києва. Зокрема він розповів, де дів здобуті чемпіонські пояси.