Чи зможе Україна перемогти Росію на морі «москітними» катерами?

Проти Росії човниками не повоюєш, треба щось серйозне

Безперешкодне захоплення росіянами наших двох «москітних» катерів під час ретельно спланованої, як заявляло керівництво ВМСУ, військово-морської операції примушує нас повернутися до дискусії – який флот нам потрібен?

Чи вистачить нам цих маленьких катерків? Чи здатні вони бути ефективною протидією Чорноморському флоту Росії, її береговим вогневим потужностям, авіації?

Очевидно, що їх боєздатність може виявитися така сама, як «Нікополя» та «Бердянська» у минулі вихідні.

Можливо, нам все-таки необхідні більші судна виключно через те, що для боротьби з російськими військами і флотом потрібне потужне, велике озброєння та значна кількість супутньої апаратури.

А це все на маленькі катери просто нема куди ставити.

Військові, з якими я спілкувався останнім часом, нагадали мені про крейсер «Україна», котрий, за проектом, міг нести на собі достатню кількість проти корабельних ракет, а також зенітний комплекс С-300Ф для прикриття з повітря. Такий корабель міг би забезпечити захист від ударів з повітря цілу нашу ескадру.

Натомість його свідомо не добудовували усі ті роки, поки він був готовий на 95%.

Відмовилися від нього і після 5 грудня 2017 року Міноборони повідомило, що відмовляється від ракетного крейсера «Україна».

В «Укроборонпромі» заявили, що готові добудувати корабель, проте для цього потрібно буде закласти кошти в держоборонзамовленні на 2018 рік, чого не було зроблено.

Резюмуючи – я б на місці президента зараз особисто би з’їздив і вияснив стан крейсера «Україна», і визначився, що з ним робити, в нових обставинах. Зараз стало очевидно, що потрібно шукати інші рішення, аніж «москітні».

Проти Росії човниками не повоюєш, треба щось серйозне.

PS Відповідні звернення від себе вже написав.