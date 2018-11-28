Путін відмовився говорити з Порошенком про звільнення українських моряків



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Путін не захотів відповідати на телефонний дзвінок лідера України Петра Порошенка

У Кремлі вирішили не відповідати на дзвінок Порошенка і дали на це туманне пояснення

Помічник президента РФ Юрій Ушаков у середу, 28 листопада, підтвердив запит з боку України на проведення телефонної розмови президентів Росії та України Володимира Путіна і Петра Порошенка, повідомляє ТАСС.

«Можу вам сказати, що запит був, але розмова не відбулася ця», - сказав представник Кремля, уточнивши при цьому, що запит був зроблений українською стороною.

Ушаков пояснив, що під час підготовки такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків для такої розмови, а також робиться аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою.

«З огляду на це запит був, а розмови не було», - підсумував Ушаков.

Напередодні Порошенко заявив, що після інциденту в Керченській протоці хотів поговорити про звільнення українських моряків і суден з Путіним, але в Москві не відповіли.

Відзначимо, Путін прокоментував інцидент у Керченській протоці, що стався в ніч на 26 листопада, тільки сьогодні.

28 листопада окупанти заарештували всіх полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.