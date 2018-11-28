Мер Маріуполя спростував інформацію про загрозу нападу на місто з боку Росії
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За словами Бойченка, у нього нема «інформації від військових, що сьогодні є якась загроза нападу».
Мер Маріуполя Вадим Бойченко спростував інформацію про загрозу нападу на місто з боку Росії. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
За словами Бойченка, у нього нема «інформації від військових, що сьогодні є якась загроза нападу».
Також, за твердженням мера, інцидент в Азовському морі (прикордонні кораблі РФ розстріляли і протаранили кораблі ВМС ЗС України під час переходу з Одеси до Маріуполя – ред.) ще потребує експертної оцінки.
Хоча, як зазначає Бойченко, маріупольці вже відчули наслідки конфлікту в Азовському морі на роботі порту (Росія блокує прохід суден до Маріуполя - ред.), де працює 3000 людей. Попри це, паніки у місті нема.
«Ніхто не скуповує продукти в магазинах. Школи, лікарні, банки працюють у звичайному режимі, так само як і раніше. Немає якихось масових виїздів людей з Маріуполя. Те, що трапилося, відбулося у морі далеко від міста. Ніяких активних бойових дій на майданчику Маріуполя не відбувається», - зазначив мер Маріуполя Бойченко.
Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.
Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.
У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.
Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.