Чому і досі не закрили телеканали Ахметова?

За ЗМІ Порошенка формально стоїть хоч якась ідеологія та політична позиція. А яка політична позиція у Ахметова?

Мене от інше дивує. Якщо виходити з логіки дій нинішньої влади, я геть не розумію, чому до сих пір не закрили канали Ахметова.

Я не те щоб агітую, я просто виходжу з принципів того, що вже було здійснено. Закрили канали Медведчука? Закрили! Чому не закрили ще ЗМІ Ахметова? Не зрозуміло…

Чи буде хтось вважати журналістикою те, що там відбувається? Не більшою мірою, ніж те, що творилося у кума Путіна. Ви багато знаєте ведучих, котрі б отримували $50 тис. на місяць?

50, курва мати, тисяч доларів у небагатій країні, це в 100 разів більше за офіційну середню зп!

Такі гроші платять не за чесну творчість, а якраз за протилежне – за ангажованість. Що це має спільного зі свободою ЗМІ, за великим рахунком?

За ЗМІ Порошенка формально стоїть хоч якась ідеологія та політична позиція. А яка політична позиція у Ахметова?

Яка може бути ідеологія у стафорширського тер’єра, у крокодила – ви багато там бачили ідей?

90% впливу будь-якого олігарха – це медіа-ресурс. Та хоч $100 млрд ти май, якщо в тебе немає ЗМІ, котрі впливають, – ти ніхто.

Закрити канал Ахметова. Хто вийде на мітинг? Та взагалі ніхто. Та ще менше у нього прихильників, ніж у Медведчука, у того хоч пару божевільних було на підхвати, а скажіть, хто в світі любить Ахметова? Ну звезе він робітників своїх феодальних факторій, ну помахають прапорами. Воно їм треба без грошей?

Нема каналів – немає олігарха. Немає олігарха – немає проблем.

P.S. Ще раз підкреслю, я не те щоб за утиски ЗМІ, але просто дивно. Звісно, якби мене хтось спитав поради, я, можливо, запропонував би щодо Ахметова інші рішення.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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