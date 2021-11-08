Соратниця Порошенка пояснила, чому стала власницею двох телеканалів

За словами Ірини Геращенко, влада давно намагається розправитися з «Прямим» і «П’ятим каналом»

Четверо народних депутатів стали співвласниками каналів Петра Порошенка

Народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко пояснила, чому стала власницею двох телеканалів Петра Порошенка.

«Немає сумніву, що головна мета так званого антиолігархічного закону – це приборкання незалежних медіа і боротьба з опозицією. Влада давно намагається розправитися з «Прямим» і «П’ятим каналом». І через їх незалежну від Банкової редакційну політику, й через належність до ненависного Зеленському Порошенка. Для нас з колегами(а ми з Володимиром Ар’євим, Вікторією Сюмар та Іриною Фріз) пам’ятаємо часи цензури часів Медведчука і Януковича, всі ризики для незалежних медіа від прийняття закону – очевидні. Влада вже почала наступ на свободу слова і є чисельні сигнали редакції про тиск, списки угодних/неугодних, вимоги, кого запрошувати на ефіри, а кого блокувати», – написала Геращенко у Facebook.

За її словами, не треба бути журналістом, аби розуміти, «де творяться сценарії деяких прововладних ток-шоу».

«Тому разом з колективами двох каналів прийняли рішення – зробити все для захисту «Прямого» і «5 каналу», а отже і свободи слова. Ми створили «Вільні медіа». Наші акції відразу передали в управління творчим колективам каналів, аби засвідчити принцип невтручання в редакційну політику і виконати норми антикорупційного законодавства», – додала депутатка.

Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи.

За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

Згодом Порошенко прокоментував продаж своїх телеканалів.

Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів.

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