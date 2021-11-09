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    Думки вголос

    Kyiv Post закрили через місяць після публікацій матеріалів Pandora Papers

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Є підстави припускати, що закриття Kyiv Рost &ndash; це реальний тиск на свободу слова - Kyiv Post закрили через місяць після публікацій матеріалів Pandora Papers

    Є підстави припускати, що закриття Kyiv Рost – це реальний тиск на свободу слова

    фото: Kyiv Post

    Видавець не може собі дозволити сваритися з владою, його основний бізнес абсолютно залежить від особистих відносин з чиновниками

    Мовою оригіналу

    8 ноября один из крупнейших застройщиков Одессы и Киева Аднан Киван без какого-либо предупреждения внезапно уволил весь коллектив главного англоязычного издания в Украине Kyiv Post. Киван заявил, что набрал себе новую редакцию – из других журналистов под тем же названием! То есть причина увольнения – не отсутствие финансирования, причина – недовольство политикой издания.

    Это произошло ровно через месяц, после того как 8 октября Kyiv Post опубликовал выпуск газеты с информацией про причастность президента Зеленского к крупнейшему офшорному скандалу Pandora Papers.

    И ровно через четыре дня после подписания Зеленским закона про олигархов, который предусматривает внесение в список олигархов, ограничение их контактов с госчиновниками и возможность лишения олигархов прав на владение любыми СМИ.

    Под действие закона Киван может подпадать, как и другой крупный бизнес, он сам оценивает свое состояние в 1 миллиард долларов. Содержание издания для Кивана было статусным делом, но что-то сейчас резко поменялось, и респектабельное издание стало очень неудобным для миллиардера. Он мог открыть другое издание даже без закрытия Kyiv Post, состояние позволяет. Но кто-то не позволил миллиардеру содержать и далее независимый ресурс.

    Киван не может себе позволить ссориться с властями, его бизнес абсолютно зависим от личных отношений с чиновниками государственных контролирующих и регулирующих организаций в сфере строительства.

    К сожалению, есть основания предполагать, что закрытие Kyiv Post – это реальное давление на свободу слова.

    Что Офис президента ищет все возможности, чтобы заставить критикующие власть СМИ изменить свою редакционную политику. Подкупить, запугать, заставить кого-то найти какие-то рычаги влияния на тех, кто не собирается продаваться – вариантов и исполнителей много.

    Надеюсь, все кто пойдет работать в новый проект в ситуации, когда действующий коллектив выбросили на улицу, будут понимать, что они поступят в данной ситуации как штрейкбрехеры, которые не уважают ни своих коллег по профессии. Поэтому если владелец Kyiv Post хочет адекватного отношения к своему новому проекту, он должен урегулировать все вопросы с внезапно уволенным трудовым коллективом.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ влада Офіс президента Pandora Papers
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    Kyiv Post закрили через місяць після публікацій матеріалів Pandora Papers