Байден відреагував на ракетний удар по Києву

Президент США назвав рашистів варварами

Президент США Джо Байден назвав сьогоднішній ракетний удар по Києву прикладом російського варварства. Про це повідомляє Reuters.

Байден прокоментував обстріл столиці України на полях саміту групи «Великої сімки» в замку Ельмау в Німеччині.

«Це скоріше приклад їх варварства», – сказав американський лідер про ракетний удар.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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