Державний переворот у Гвінеї. Чим це може зацікавити Україну

У Гвінеї Франція вирішила зайти з козирів

А ви чули, що у Республіці Гвінея – державний переворот?

Хвилинний текст для тих, хто хоче розібратися, що це і чому це нам може бути цікаво.

Перш за все, слід не плутати країни!

Гвіней у нас на планеті три. Гвінея-Бісау і Екваторіальна Гвінея – це інші країни, ніж Республіка Гвінея (РГ).

ВВП там, м’яко кажучи, невисокий, десь 1 тис долл на душу населення в абсолютних цифрах. І нічого, якось живуть.

Отже, переворот у республіці стався, тому що Франція, схоже, все ж виявляє якусь волю опиратися китайській експансії. А історія там трапилася така.

У 2010 році професор Сорбони, дисидент Альфа Конде став першим демократично обраним президентом РГ. Спочатку був демократом і профранцузським. В принципі, Франція до сих пір ставиться до РГ як до своєї колонії, попри усі формальності, і намагається керувати.

Але успіхів Конде, швидких і великих, не добився, паралельно вирішив утікти від французького імперіалізму. Куди? Ну, варіантів небагато – під крило імперіалізму китайського.

Китайці вклали у країну понад 10 млрд, в основному їх цікавить добування сировини для виробництва алюмінію, РГ – це майже 20% світового ринку цієї сировини.

Місцева корупційна еліта стала васалами Компартії Китаю, демократичні свободи швидко згорнули.

Конде заявив, що він не просто демократ, а демократ з далеко йдучими планами. Тому двох термінів на президентській посаді йому мало, і організував «обнулєніє» в путінському дусі.

83-річного президента втретє «обрали» в жовтні 2020 року після успішного для нього конституційного референдуму, який відкрив йому шлях до висунення на третій термін, але спровокував затяжне протистояння з людськими жертвами.

Після голосування і принесення Конде присяги країна перебувала в патовій ситуації: «етнічна арифметика» чотирьох етно-географічних і електоральних блоків гарантувала Конде успішне переобрання, а роздробленість опозиції гарантувала Конде відносну безпеку.

Але держава поступово переставала працювати. Міністри не ходили на наради, чиновники постійно були відсутні на своїх робочих місцях, процвітала корупція, яка паралізувала господарське життя і ухвалення адміністративних рішень. Конде намагався борсатися, але в результаті перетягував на себе, старого, все більше повноважень, з якими не справлявся.

Тому Франція вирішила зайти з козирів. Заколот очолив командувач елітним підрозділом «Група спеціальних сил» (GPS) підполковник Мамаді Думбуя, колишній військовослужбовець французького Іноземного легіону, який очолив GPS в 2018 р. До речі, його Конде збирався арештувати, але Думбуя встиг першим.

Думаю, зараз французи оформлять його або когось іншого як демократично обраного президента, встановлять контроль над місцевими клептократами, а з Китаєм домовляться про поділ ресурсів Гвінеї напряму, без участі гвінейців.

Всі співпадіння і паралелі з Україною – випадкові.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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