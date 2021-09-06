Помер колишній радник Меркель, який вів перемовини щодо Донбасу
Обставини смерті дипломата не розкриваються
На 54 році життя помер колишній зовнішньополітичний радник канцлера Ангели Меркель Ян Хеккер. Його нещодавно призначили на посаду посла Німеччини в Китаї. А раніше він брав участь у консультаціях у нормандському форматі щодо Донбасу на рівні політичних радників.
Смерть чоловіка настала у Китаї. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.
«З глибоким сумом і збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора, доктора Яна Хеккера», – написали у відомстві.
Там також запевнили, що наразі думки – «з його родиною та близькими».
Відомо, що чоловіку було всього 54 роки, а послом у Китаї він став лише у серпні 2021 року. Хеккера вважали довіреною особою Меркель.
Ангела Меркель відреагувала на смерть Яна Хеккера.
«Смерть Яна Хеккера глибоко вразила мене. Я оплакую втрату цінного довгострокового радника», – запевнила канцлерка Німеччини.
Вона відзначила, що він був дуже людяним та мав глибокі професійні знання. Меркель подякувала Хеккеру за співпрацю та запевнила, що була щаслива так тісно працювати з ним протягом багатьох років.
«Мої глибокі співчуття висловлюються його дружині, дітям та іншим близьким у їхньому невимірному болі», – підсумувала канцлерка.
Наразі обов'язки глави дипмісії тимчасово виконуватиме Франк Рюккерт.
З 2017 до 2021 року Ян Хеккер очолював відділ зовнішньої політики, політики безпеки та політики стимулювання соціально-економічного розвитку.
За інформацією ЗМІ, він був довіреною особою Ангели Меркель.
У 2011 – 2015 роках – працював суддею в Федеральному адміністративному суді.
У 1999 – 2011 роках – був працівником МВС Німеччини.
У Яна Хеккера залишилася дружина та троє дітей.