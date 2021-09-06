Помер колишній радник Меркель, який вів перемовини щодо Донбасу

Ян Хеккер помер у Китаї на 54 році життя

Обставини смерті дипломата не розкриваються

На 54 році життя помер колишній зовнішньополітичний радник канцлера Ангели Меркель Ян Хеккер. Його нещодавно призначили на посаду посла Німеччини в Китаї. А раніше він брав участь у консультаціях у нормандському форматі щодо Донбасу на рівні політичних радників.

Смерть чоловіка настала у Китаї. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

«З глибоким сумом і збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора, доктора Яна Хеккера», – написали у відомстві.

Там також запевнили, що наразі думки – «з його родиною та близькими».

Відомо, що чоловіку було всього 54 роки, а послом у Китаї він став лише у серпні 2021 року. Хеккера вважали довіреною особою Меркель.

Ангела Меркель відреагувала на смерть Яна Хеккера.

«Смерть Яна Хеккера глибоко вразила мене. Я оплакую втрату цінного довгострокового радника», – запевнила канцлерка Німеччини.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та її тодішній радник із зовнішньої політики Ян Хеккер, 15 січня 2020 року у Берліні, Німеччина.

Вона відзначила, що він був дуже людяним та мав глибокі професійні знання. Меркель подякувала Хеккеру за співпрацю та запевнила, що була щаслива так тісно працювати з ним протягом багатьох років.

«Мої глибокі співчуття висловлюються його дружині, дітям та іншим близьким у їхньому невимірному болі», – підсумувала канцлерка.

Наразі обов'язки глави дипмісії тимчасово виконуватиме Франк Рюккерт.

З 2017 до 2021 року Ян Хеккер очолював відділ зовнішньої політики, політики безпеки та політики стимулювання соціально-економічного розвитку.

За інформацією ЗМІ, він був довіреною особою Ангели Меркель.

У 2011 – 2015 роках – працював суддею в Федеральному адміністративному суді.

У 1999 – 2011 роках – був працівником МВС Німеччини.

У Яна Хеккера залишилася дружина та троє дітей.