Курс гривні утримався завдяки мільярдам від експорту, але світові тенденції змінилися, – ЗМІ

Високі ціни на руду та сталь раніше позитивно впливали на курс гривні в першій половині року

Зниження світових цін на руду і сталь призведе до зниження обсягів надходження валютної виручки в Україну

Після досягнення в липні пікових значень – понад $210 за тонну – світові ціни на залізну руду різко пішли вниз і продовжують активно знижуватися. Станом на початок вересня котирування руди з вмістом заліза 62% знизилися на третину, до $145 за тонну. Це загрожує Україні втратою валютного виторгу, а відтак – падінням курсу гривні. Про це йдеться у матеріалі «Ціни пішли вниз. Що відбувається з українським експортом» на сайті Бізнес.Цензор.

«В цілому в першій половині 2021 року українські підприємства отримали від експорту залізної руди та сталі – $10,7 млрд. У грошовому вираженні це – 36% всього українського експорту. Таким чином, високі ціни на руду та сталь позитивно впливали на курс гривні в першій половині року. Однак зниження світових цін призведе до зниження обсягів надходження валютного виторгу в Україну в другій половині року. Відповідно – до збільшення тиску на курс через зменшення пропозиції долара на міжбанківському валютному ринку», – пише видання.

Як сказано у матеріалі, падіння світових цін на залізну руду спричинено зменшенням попиту в Китаї у зв'язку зі скороченням виробництва. Так, уряд навіть розіслав китайським металургам листи з вимогою скоротити обсяги виробництва сталі до показників 2020 року. Відтак, почали падати ціни на сталь. А оскільки Китай найбільший у світі споживач залізної сировини та виробник сталі, то падіння цін у цьому регіоні спровокувало аналогічний рух по всьому світу.

«Світовий ринок сталі охолоджується, ціни будуть знижуватися до кінця 2021 року і у 2022 році, оскільки попит на сталь у Китаї з боку будівельної галузі послаблюється», – цитує видання аналітиків Fitch Solutions.

Раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду та продукцію металургів закінчується, а значить, скоро вітчизняним підприємствам ГМК буде складно конкурувати на світових ринках.

Своєю чергою президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що світові ціни на руду падають, і в такій ситуації українська влада повинна надати підтримку підприємствам ГМК, а не посилювати на них податковий тиск, що пропонується законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу (№5600).