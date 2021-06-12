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    Думки вголос

    Григорій Суркіс особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Григорій Суркіс особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА

    Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго

    Ось людина, котра нині робить все, щоб не допустити українську збірну у її новій формі на чемпіонат. Це Григорій Суркіс – от від кого б треба було б очистити федерацію футболу!

    Бо зараз він займається тим, що особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА.

    Разом із пригодованим Суркісом директором УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті, ця парочка виконує побажання самого Путіна – кажуть, питання форми нашої збірної у нього на особливому контролі, Газпром уже по повній програмі погрожує УЄФА проблемами з фінансуванням.

    Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, тобто конкретно переходить на бік ворога. По формі кримінальної статті, це і є та державна зрада, про яку ми мріємо, щоб по ній присадили частину ОПЗЖ. Але, на жаль, поки що СБУ гальмує.

    І мені це дуже дивно.

    Суркіс скандально відомий у Європі як керівник футбольного українського руху, через спроби підкупу суддів та розкрадання у коштів, виділених на будівництво спортивних споруд.

    Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго (до речі, новина про п’яного екс-депутата, котрий прийшов у такому стані на судове засідання – це якраз справа, пов’язана з дерибаном Суркісом коштів українських енергетичних компаній). А також тим, що, за даними ще Леоніда Кучми, він – агент КДБ-ФСБ.

    Отож, питання – якщо ця людина кругом має такий огидний слід, коли її не люблять ні тут, ні на Заході, чому вона ще щось значить, а не дає свідчення слідчому, сидячи з браслетом на нозі?

    Може, тому що правоохоронні органи у Зеленського курують люди, котрі бояться чіпати по-справжньому таких, як Суркіс?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: Росія Григорій Суркіс УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ СБУ Газпром Євро-2020 державна зрада
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    Григорій Суркіс особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА