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    Думки вголос

    Кращий за палаци Ахметова, Пінчука й інших. Який має вигляд маєток друга Януковича Іванющенка

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кращий за палаци Ахметова, Пінчука й інших. Який має вигляд маєток друга Януковича Іванющенка

    Все чекає на свого хазяїна, на його повернення

    Написав нещодавно пост про боротьбу за ринок Столичний, котрий зараз тримає все той же кримінальний друг Януковича Юрій Іванющенко.

    От сьогодні їхав по старообухівській і зняв дроном зимові краєвиди палацу Іванющенка під Києвом. Плюс додав трохи моєї літньої зйомки минулого, 2020 року, щоб не пропадала.

    Насолоджуйтеся красою, бажано дивитися на великому і якісному моніторі.

    Бачите, дерева взимку дбайливо спаковані і утеплені. Все чекає на свого хазяїна, на його повернення.

    Влада не чіпає це майно, а також інші активи типу ринку Столичний – фактично, міністри на кшталт Малюськи своєю бездіяльністю захищають оці всі угіддя. Частина грошей іде на фінансування видань типу СтраниЮА і на блогера Портнова.

    Це – мій улюблений палац, мабуть, найкращий в Україні із сучасної феодальної архітектури, кращий за палаци Ахметова, Пінчука та інших.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ Юрій Іванющенко майно
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