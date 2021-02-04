У Києві горів гуртожиток (фото)

Загорання сталося в кімнаті на першому поверсі гуртожитку

Сьогодні, 4 лютого, сталась пожежа у гуртожитку на вул. Сулеймана Стальського, 28 у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:11, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники 19 Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на першому поверсі 9-поверхового гуртожитку в одній із кімнат сталося загоряння на площі 2 кв. м. Для доступу в приміщення вогнеборці за допомогою бензоріза зрізали з вікна грати, щоб потрапити в кімнату.

О 12:31 пожежу було локалізовано, а о 12:38 ліквідовано.

На місце події виїжджало чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються правоохоронними органами.

Нагадаємо, 3 лютого близько опівночі в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Горіло реанімаційне відділенні, загинули троє хворих та лікарка. Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні.

Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності.

2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району. В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.