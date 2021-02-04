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    У Києві горів гуртожиток (фото)

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    У Києві горів гуртожиток (фото)
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в кімнаті на першому поверсі гуртожитку

    Сьогодні, 4 лютого, сталась пожежа у гуртожитку на вул. Сулеймана Стальського, 28 у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:11, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули рятувальники 19 Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на першому поверсі 9-поверхового гуртожитку в одній із кімнат сталося загоряння на площі 2 кв. м. Для доступу в приміщення вогнеборці за допомогою бензоріза зрізали з вікна грати, щоб потрапити в кімнату.

    О 12:31 пожежу було локалізовано, а о 12:38 ліквідовано.

    На місце події виїжджало чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу.

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    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)
    У Києві горів гуртожиток (фото)

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 3 лютого близько опівночі в Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Горіло реанімаційне відділенні, загинули троє хворих та лікарка. Вісім евакуйованих осіб перевезли в інші лікарні. 

    Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності.

    2 лютого сталася пожежа в житловому будинку в с. Бузова Києво-Святошинського району. В ході розвідки було виявлено тіло жінки, 1971 року народження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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