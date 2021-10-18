Як високі ціни на нафту впливають на зовнішню політику Росії – ми всі прекрасно уявляємо

США відверто говорять, шо високі ціни на енергоносії – це благо, бо інакше буде кліматична криза.

«Безумовно, ми всі хочемо тримати ціни на бензин на низькому рівні, але загроза кризи – кліматична криза – безумовно не може більше чекати», – сказала прессекретар американської адміністрації Дженніфер Псакі.

Традиційно вважається, що ціна на бензин у США понад три долари за галон починає з'їдати рейтинг президента. Нині вона десь 3.18–3.36, і при цьому Штати ухвалили політичне рішення не використовувати нафтові резерви. Кліматичний порядок денний – понад усе!

А нафта скоро буде понад 85 за барель бренту.

Як високі ціни на нафту впливають на зовнішню політику Росії – ми всі прекрасно уявляємо. Про які санкції можна всерйоз говорити, якщо Захід сам нині накачує нафтову деспотію мільярдами доларів?

Джерело: блог Ігоря Луценка

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