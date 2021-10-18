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    Думки вголос

    Нафта скоро буде понад 85$ за барель

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Штати ухвалили політичне рішення не використовувати нафтові резерви - Нафта скоро буде понад 85$ за барель
    Штати ухвалили політичне рішення не використовувати нафтові резерви
    фото з відкритих джерел

    Як високі ціни на нафту впливають на зовнішню політику Росії – ми всі прекрасно уявляємо

    США відверто говорять, шо високі ціни на енергоносії – це благо, бо інакше буде кліматична криза.

    «Безумовно, ми всі хочемо тримати ціни на бензин на низькому рівні, але загроза кризи – кліматична криза – безумовно не може більше чекати», – сказала прессекретар американської адміністрації Дженніфер Псакі.

    Традиційно вважається, що ціна на бензин у США понад три долари за галон починає з'їдати рейтинг президента. Нині вона десь 3.18–3.36, і при цьому Штати ухвалили політичне рішення не використовувати нафтові резерви. Кліматичний порядок денний – понад усе!

    А нафта скоро буде понад 85 за барель бренту.

    Як високі ціни на нафту впливають на зовнішню політику Росії – ми всі прекрасно уявляємо. Про які санкції можна всерйоз говорити, якщо Захід сам нині накачує нафтову деспотію мільярдами доларів?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: нафта США санкції бензин рейтинг ціни криза
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    Нафта скоро буде понад 85$ за барель