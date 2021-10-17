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    Чи вистачить населенню газу: заява Зеленського

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    Якби український уряд не втрутився б у ситуацію зі зростанням цін на газ, то його б вартість склала 50 гривень - Чи вистачить населенню газу: заява Зеленського
    Якби український уряд не втрутився б у ситуацію зі зростанням цін на газ, то його б вартість склала 50 гривень
    Фото: president.gov.ua

    Президент заспокоїв українців: держава подбала про опалювальний період

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. За його словами, запасів газу для споживачів достатньо за меншими цінами, порівняно з європейськими. Про це повідомляють «Факти тижня».

    «Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами», – заявив президент.

    Президент впевнений, що якби влада не втрутилася у встановлення вартості газу, ситуація могла б бути інакшою.

    Нагадаємо, за словами Олексія Данілова, Володимир Зеленський пропонує законодавчо посилити покарання за контрабанду, зокрема, передбачити ув’язнення до 20 років.

    Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Великобританію. В ході візиту планується засідання стратегічного діалогу.

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    Чи вистачить населенню газу: заява Зеленського