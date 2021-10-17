Чи вистачить населенню газу: заява Зеленського
Президент заспокоїв українців: держава подбала про опалювальний період
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. За його словами, запасів газу для споживачів достатньо за меншими цінами, порівняно з європейськими. Про це повідомляють «Факти тижня».
«Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами», – заявив президент.
Президент впевнений, що якби влада не втрутилася у встановлення вартості газу, ситуація могла б бути інакшою.
Нагадаємо, за словами Олексія Данілова, Володимир Зеленський пропонує законодавчо посилити покарання за контрабанду, зокрема, передбачити ув’язнення до 20 років.
Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Великобританію. В ході візиту планується засідання стратегічного діалогу.