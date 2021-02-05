Очільник Сумської ОДА Хома – близький соратник Добкіна, який отримує «благословіння» в РПЦ

Якщо Зеленський вирішить продовжити чистку країни від антиукраїнських елементів, то ось об’єкт для прикладання зусиль

Сумську обладімінстрацію з листопада минулого року очолює оцей персонаж, Василь Хома. Якщо ви знайдете різницю між ним і типовим представником ОПЗЖ, то буду вдячний. Отже, по порядку.

1. З 2010 року керував апаратом облдержадміністрації та був заступником голови харківського осередку «Партії регіонів», близький соратник Добкіна.

2. Першим кроком новий очільник Сумської ОДА Хома після призначення прийшов по «благословіння» до місцевого митрополита РПЦ Євлогія, про що офіційно було засвідчено на офіційно сайті їх церкви.

3. У своєму фб він перемощує усілякі ватні теми, типу героїзму радянських військ в Афганістані та, що особливо цікаво, групу «Ростов». Її пісні майже офіційно використовуються Росією для виховання своїх солдатів, члени цього музичного колективу відверто кажуть «бувших розвідників не буває» і хизуються участю в придушенні повстання чеченців – точно як Гіркін-Стрєлков.

Гаразд, є пункти 1-3. Але є одне але!

Ви думаєте, Хома – вузьколобий прихильник руського міра, котрий дивиться лише на Схід?

Нічого подібного, це – людина широких поглядів та раціональної свідомості, своїм чесно заробленим доларом він голосує за… Ніццу!

Цього немає прямо у його в декларації, але, кажуть, у нього є квартира в Ніцці, десь на 2 000 000 Євро.

В принципі, формально Хома цю квартиру не те що б дуже приховує – у списку свого майна вказав власність французької фірми, котра, ймовірно, володіє квартирою.

Але вся краса цього об’єкту нерухомості виблискує не в декларації, а в соціальних мережах його рідних і близьких, зокрема, дружини.

До речі, його три годинники вартістю від 500 тис до 1 млн грн. кожен – теж не російського виробництва.

Так що я впевнений, що під прикриттям матьорого русскомірца в особі Хоми ми маємо справжнього європейця. Хіба може трохи сором’язливого.

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Отож, якщо Зеленський вирішить продовжити чистку країни від антиукраїнських ватних елементів, то ось об’єкт для прикладання зусиль. Попри його дружбу з Андрієм Єрмаком.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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